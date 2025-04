Joaquín Niemann cierra una irregular participación en el LIV Golf de Miami en la antesala del Masters de Augusta

Joaquín Niemann no tuvo su mejor actuación en el LIV Golf de Miami. Si bien exhibió un leve repunte en la jornada del sábado, lo realizado durante los tres días de competencia no fue bueno. O, al menos, no fue similar al nivel que había mostrado al momento de consagrarse en las fechas de Adelaida y Singapur.

El talagantino se ubicaba en el T29 al cabo de dos días y buscaba acercarse a los puestos de avanzada a partir de este domingo. Sin embargo, su rendimiento no terminó siendo el óptimo, por lo que cayó hasta el T33.

El golfista nacional se marchó del Trump National Doral con una tarjeta de 75 golpes y un irregular +3. Si bien consignó cuatro birdies en los hoyos 1, 2, 5 y 15; sus errores terminaron por inclinar la balanza: tuvo bogey en el 7, 9, 12, 17 y 18; y un doble bogey en el 14.

Con este registro individual, Joaco llega con dudas para el próximo certamen que aguarda en el calendario. El Masters de Augusta, que se celebrará desde el 7 de abril hasta el 13 de dicho mes, es el primer Major de la temporada y asoma como el gran objetivo para el nacional.

Mito Pereira y Torque GC, hundidos

Si lo de Joaquín Niemann no fue positivo, lo de Mito Pereira fue todavía peor. El pircano terminó en la penúltima posición con un acumulado de +19 a lo largo de las tres jornadas y prolongó las malas sensaciones que arrastra desde el 2024.

En sintonía con aquello, el turbulento paso de los chilenos por Miami contribuyó a que Torque GC -el equipo que ambos componen junto a Sebastián Múnoz y Carlos Ortíz- también se hundiera lejos de la punta. En concreto, finalizaron su participación en la novena casilla con un abultado +30.

Este panorama fue diametralmente distinto al que logró el australiano Marc Leishman, vencedor del torneo en el Estado de Florida gracias a una arrolladora tarjeta de 68 golpes y -6 bajo par. Además, el cometido del oceánico sirvió para que Ripper GC se hiciera con el título en la modalidad por equipos. Crushers GC, con Bryson DeChambeau a la cabeza, se quedó con el segundo lugar.