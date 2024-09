Jordhy Thompson sale en defensa de Nicolás Vargas tras las burlas por su físico

Nicolás Vargas estuvo en el centro de la polémica en el duelo entre la UC y Deportes Copiapó. Luego de su expulsión, producto de una falta sobre Gonzalo Tapia, el zaguero se retiró lentamente del terreno de juego y al salir de la cancha recibió varios insultos por parte de los hinchas de la UC. El defensor central, visiblemente molesto, decidió responderles, como abrigándose los brazos, en señal de frío, y mirando a los fanáticos.

En las redes sociales, la situación fue similar. Diversas páginas de memes hicieron burlas debido a la condición física del futbolista del León de Atacama. Una imagen que vio Jordhy Thompson. Para sorpresa de los cibernautas, el atacante del Orenburg de Rusia decidió salir en defensa del central. “Esta página es una mierda, burlándose de un jugador. Repórtenla”, escribió el formado en Colo Colo, en una historia de Instagram.

La defensa de Thompson a Vargas.

En Copiapó, en tanto, han defendido a Vargas, quien no tiene problemas con su contextura. “Si lo conocieran se darían cuenta que le da lo mismo. Sabe la calidad que tiene, lo buen jugador que es y con eso le basta, así que lo físico para él no es una preocupación”, expresó Felipe Reynero a DSports Chile.

“Yo soy bien cercano a él, fuimos compañeros en Ñublense también y que yo recuerde nunca ha sido flaco, siempre ha sido un poco ancho, pero el Gordo sigue siendo igual de rápido y tiene una calidad tremenda”, añadió.

La situación de Thompson

El inicio de la temporada para Jordhy Thompson no fue tranquila en el aspecto futbolístico. El exjugador de Colo Colo acabó siendo marginado del equipo por descuidar su estado físico y debió ponerse a trabajar para volver a ponerse a punto para competir. Tras cumplir con aquello, el delantero volvió a las convocatorias en el Orenburg.

Los mensajes del ariete desde Rusia han sido constantes. Hace algunas semanas, se candidateó a la Selección. “Si llega una convocatoria, obviamente que será un buen paso para mí, pero no estoy apurado. A quién no le gustaría estar. Si hago las cosas bien, la nominación llegará sola”, dijo Thompson a El Deportivo, en mayo pasado.

El día después de la vergonzosa derrota ante Bolivia, el extremo volvió a pedir camiseta. Lo hizo en una transmisión que hizo a través de sus redes sociales, donde expuso su inquietud. “Chile no me ama, no me quieren ni llamar”, explicó en su cuenta de Instagram, para luego argumentar que “estoy muy profesional. Entreno diferenciado por la tarde y tengo un preparador físico. Me estoy poniendo bomba y estoy entrenando súper bien”.