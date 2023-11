Juan Carlos Garrido hace historia en Santiago 2023 y logra su tercer oro para panamericano

Juan Carlos Garrido hace historia en Santiago 2023. El notable para deportista nacional logra la medalla de oro en el levantamiento de potencias al levantar 195 kilos. Antes de su tercer intento, ya había asegurado la presea dorada, al levantar 195 kilogramos. En esa instancia buscó batir una nueva marca, ahora de 200 kg, pero no pudo. Aun así, fue el mejor de la categoría 72 kg. Es el quinto oro del Team Para Chile.

El atleta paralímpico logra revalidar sus hazañas de Toronto 2015 y Lima 2019. Suma su tercer metal de oro en los Juegos Parapanamericanos. En la definición llevada a cabo en Peñalolén superó al panameño Rey Dimas, quien levantó 194 kilos. El bronce, en tanto fue para el brasileño Ezequiel Correa (186 kilos). En la categoría también compitió el chileno Matías Reveco, quien cerró en el sexto puesto, al lograr levantar 160 kilos.

Juan Carlos Garrido, durante los juegos Parapanamericanos. Foto: AgenciaUNO

Tras la competición, Garrido se mostró sumamente emocionado y festejó su nuevo logro junto a su familia, que ahora lo pudo acompañar. “Estoy contento a más no poder. Competir con tu gente y cantar el himno nacional completo es algo que no suele pasar. Esto me llena de emoción. Haber visto a mi familia. Estoy más que pagado”, comentó.

“A pesar de que muchas veces se me ha tildado de viejo, sigo dando que hablar. Me gusta mirar y disfrutar la medalla, es preciosa. Intenté hacer 200 kilos porque ya tenía la medalla y eso me podía acercar a París 2024, pero no me vuelvo loco, tengo más opciones para clasificar”, agregó.