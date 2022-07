Justicia ordena pericias sicológicas a Castrilli: los detalles del primer cara a cara entre la ANFP y el Sheriff tras ser despedido de Quilín

El 21 de julio, vía remota, Javier Castrilli enfrentó por primera vez a la ANFP en tribunales. El ex jefe de la comisión de árbitros del fútbol chileno, quien tuvo que dejar el cargo tras la fuerte polémica que desató el denominado Caso Gilabert y la posterior paralización de los encargados de aplicar el reglamento en los partidos del fútbol chilenos, exige el pago de $ 1.140 millones por cuenta de un despido injustificado y por el perjuicio que sufrió por la polémica en la que fue envuelto.

La audiencia preparatoria comenzó a las 9.44 horas. Estuvo a cargo del magistrado Mauricio Guajardo y, en un principio, tuvo la idea de generar un consenso que evitara que ambas partes fuesen a juicio. Por la ANFP se presentaron los abogados Felipe Correa, Macarena Parada y Diego Lizama, mientras que el Sheriff dispuso en su representación a Pablo Herrera, Ximena Bravo y Diego Sobarzo.

Pese a los intentos del juez, no hubo acuerdo. Desde el 1° Juzgado de Letras del Trabajo se propuso como base de acuerdo que la entidad de Quilín le pagase al argentino la suma de $47.350.136, que contemplaba el pago de cuatro remuneraciones, teniendo como base el salario que mes a mes recibía el demandante ($11.837.534). La idea fue rechazada por los abogados de Castrilli, mientras que los juristas que representan a la entidad que rige al fútbol chileno tampoco se mostraron abiertos a pagar el monto determinado.

Una vez consumada la negativa, el magistrado siguió adelante con la audiencia. Castrilli exhibió sus pruebas, con mucho detalle. Uno de ellos fue un informe médico con fecha 6 de julio de 2022, que va con la firma del doctor Adriano Razeto, que destaca como médico cirujano de la Universidad de Chile, con especialidad en medicina deportiva. También agrega un informe sicológico con fecha 15 de julio de 2022, con la firma de la profesional Rocío Villalobos. Acusa haber recibido un daño emocional por todas las experiencias vividas desde su salida.

Frente a este punto, el tribunal ordenó un peritaje sicológico a Castrilli. “Que se ordene una pericia psicológica a don Javier Castrilli, al tenor de los hechos a probar, especialmente a las afectaciones emocionales y su recuperación, y su causalidad con los hechos ventilados en este juicio”, dice el documento, al que tuvo acceso El Deportivo.

El sicólogo encargado de realizar las pericias fue designado por el mismo tribunal. Carlos Casellas aceptó la solicitud de llevar adelante el trabajo junto al Sheriff. Se le cancelará un fijo de $750.000, más un extra de $85.000 cada vez que deba comparecer en audiencia.

Castrilli, en entrevista con El Deportivo, consideraba que su apellido había sido ensuciado. “¿Si se quiso manchar mi apellido? Absolutamente. Se buscó por todos los medios ensuciarme, calumniarme, a mí y a mis colaboradores para lograr el objetivo que fue la destitución (...) Esta asociación de árbitros, que se fueron enquistando en el poder del arbitraje chileno, desde el inicio de mi gestión, de manera sistemática, y acudiendo a periodistas que les prestaron oídos, me llenaron de mentiras y calumnias con el exclusivo fin de desestabilizarme”, dijo el ex árbitro FIFA.

No fue todo el material del Sheriff. Sumó una lista de notas y videos que resumen su paso por los medios de comunicación en diferentes partes del mundo. Con esto, Castrilli busca que se le reconozca la mancha que puede haber significado a su trayectoria el escándalo ocurrido durante su mandato. Agrega una lista de testigos, entre los que destaca Sebastián Abreu, el exfutbolista profesional y Mariano Closs, periodista argentino. A este último se le objetó en primera instancia, por no dar a conocer su DNI, el equivalente al RUN en Chile. También suma una boleta con el costo en el que tuvo que incurrir al momento al momento de conseguir un vehículo, Chevrolet New Tracker 1.2T LTZ MT N3 OnStar, en un arriendo a 12 meses.

La ANFP, por su parte, entregó una serie de pruebas documentales que avalan su proceder, según insisten. También los pagos correspondientes. Se adjuntó una lista de testigos que entregarán sus versiones. Entre ellos figuran Enzo Yacometti, Miguel Angel Valdés Jofré y Sandra Kemp López, todos con altos cargos en Quilín.

La cita entre ambas partes terminó a las 11.39. Se acordó que el juicio será virtual, sin la necesidad de tener que presentarse en tribunales. Además, se fijó la hora y el día en que nuevamente se verán las caras para una resolución final: 17 de enero de 2023, a las 11:20 horas.