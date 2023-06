Kun Agüero explota en la Kings League: “¿Quién es ese imbécil que dice que estoy llorando?”

La Kings League se instaló con un impacto notorio. Su novedoso formato, un fenómeno nuevo en lo deportivo; sumado a la globalización y la comunicación propia de las redes sociales, trajo un éxito inmediato. Además, la presencia de Gerard Piqué, el presidente de la liga, y algunos de los streamers más famosos de habla hispana, han traído una amplia cantidad de seguidores.

El certamen suele dar que hablar todos los fines de semana. Sin ir más lejos, hace algunas jornadas, la presencia de Andrea Pirlo dio la vuelta al mundo. El exvolante, campeón del Mundo con Italia en 2006, disputó un partido con Jijantes, equipo que preside el periodista español Gerard Romero.

El fin de semana pasado también estuvo Andriy Shevchenko, ganador del Balón de Oro en 2004. El ucraniano disputó un duelo con Ultimate Mostoles, escuadra del youtuber Mario Alonso (DjMaRiiO). Otro ejemplo fue la presencia de Ronaldinho durante la temporada anterior. El brasileño formó parte de Porcinos FC, club perteneciente a Ibai Llanos. En tanto, Fabián Orellana defendió la camiseta del xBuyer Team, de los hermanos Javier y Eric Ruiz.

El enfado del Kun

En la jornada disputada durante este domingo, ocurrió una situación que fue comentada a través de las redes sociales. Kunisport, conjunto del exfutbolista Sergio Agüero, cayó ante Porcinos FC, por 4-2. No obstante, el hecho que se llevó los flashes aconteció después del duelo.

Después de cada partido, ambos presidentes, que también emiten el duelo en sus respectivos canales, tienen una conversación en la transmisión oficial. Además de dialogar con los relatores del torneo, tienen intercambios entre sí, los que no siempre terminan en buenos términos. Este fue un ejemplo de esto.

Ibai Llanos se encontraba junto al argentino La Cobra y dúo dominicano de Los Futbolitos. Uno de estos últimos dio que hablar en un potente intercambio con el Kun. Ángelo Valdés, conocido como Will, se mofó del argentino tras la derrota de su elenco: “Kuni, llora, sigue llorando”, señaló, en evidente tono de burla.

Agüero no se lo tomó bien y no tardó en responder: “¿Pero quién es ese imbécil que está diciendo esa pelotudez de ‘Kuni llora’? Decile que cuando vaya me lo diga a la cara, el salame ese”, respondió, con una evidente molestia. Los descargos no se terminaron ahí: “Qué te crees vos?, canchero. Dale, cerrá el hort..., que no es tu programa es el de Ibai. Tomatela”, completó el Kun. Ante el impacto de los demás, Llanos intervino para poner calma: “No, Kuni. Que está de broma, que está de broma, que es buen tipo”, señaló el hispano.

Después de la transmisión, el dominicano utilizó sus redes sociales para pedirle disculpas al exfutbolista: “Disculpas. Es todo show, ofenderte en serio no fue mi intención. Lo siento, leyenda”, tuiteó Will.