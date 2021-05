La Calera queda colgando en la Libertadores con otra derrota para el fútbol chileno

Es otro mundo, otra realidad. Y aunque duela, a los equipos chilenos, aparentemente, no les da. De local o visita, da lo mismo, el fútbol criollo sufre otra derrota en la Copa Libertadores. Unión La Calera sucumbió en su cancha por 0-2 ante Vélez Sarsfield, resultado que deja a los rojos muy complicados en el Grupo G, con apenas un punto en tres partidos, dos de esos como dueño de casa.

Luca Marcogiuseppe, entrenador cementero, apostó por un cambio. Prescindió de un enganche natural y armó dos líneas de cuatro para ganar más fuerza en la zona media. Arriba mantuvo a los dos nueve de área. ¿El plan? responder a la velocidad y exigencia física del cuadro argentino, donde el chileno Pablo Galdames confirma que es una pieza fundamental en el centro de la cancha.

Al comienzo se vio bien, con la conducción de Castellani, el receptor de todos los pases y casi siempre el iniciador de los ataques caleranos. Dos llegadas en los 15 minutos, una muy clara de Octavo Rivero, eran prueba de ello. Vélez, sin embargo, no tardó mucho en tomarle la mano al partido. Apareció Almada, su jugador más talentoso, mientras que por la izquierda Janson se volvía un problema sin solución por sus diagonales.

El Fortín le cerró los caminos al anfitrión, de toque insulso para tener la pelota y que en su intento por romper líneas siempre fracasaba. Tal era control de los transandinos, que un desdoblamiento de Galdames al área terminó con el centro del chileno y la definición de Agustín Bouzat: 38 minutos y la cosa ya se ponía cuesta arriba para los subcampeones nacionales.

En el segundo tiempo, la banca local apostó por Jorge Valdivia y un cambio de esquema. (4-3-1-2). A los 60 minutos, hizo más modificaciones y dejó a Castellani como volante central. La movida, eso sí, no duró nada, porque a los 64′ el argentino vio la tarjeta roja por doble amarilla. Fue demasiado riesgo del técnico dejarlo en una función de tanta fricción, con una amarilla a cuesta . Con 10 jugadores la tarea ya parecía imposible.

De todas formas, el talento del Mago alcanzó para crear algunas jugadas de peligro para ULC. La más importante a los 72, cuando Andrés Vilches falló increíblemente en el centro del área (pase de Valdivia).

Vélez no se apresuró ni se tentó por la superioridad numérica. No quiso arriesgar el triunfo, clave para meterse en la pelea por avanzar a octavos o, en su defecto, pensar en la Copa Sudamericana. La expulsión a Esteban Valencia, a cinco minutos del final, sentenció el resultado, que se extendió en los descuentos con un tiro cruzado de Lucas Orellano . El milagro no llegó y perdió La Calera, que el 19 de mayo deberá visitar al mismo rival, en Buenos Aires. El fútbol chileno sigue sin ver una en la Libertadores.

Ficha del partido

U. La Calera 0: Alexis Martín Arias; Simón Ramírez (84′, Matías Cavalleri), Christian Vilches, Santiago García, Erick Wiemberg; Matías Fernández (46′, Jorge Valdivia), Gonzalo Castellani, Matías Laba (60′, Yerco Oyanedel), Esteban Valencia; Octavio Rivero, Sebastián Sáez (60′, Andrés Vilches). DT: Luca Marcogiuseppe.

Vélez Sarsfield 2: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Luis Abram, Francisco Ortega; Pablo Galdames, Santiago Cáseres (85′, Agustín Mulet); Agustín Bouzat (65′, Lucas Orellano), Thiago Almada (76′, Miguel Brizuela), Lucas Janson (65′, Ricardo Centurión); Juan Lucero (84′, Cristian Tarragona). DT; Mauricio Pellegrino.

Goles: 0-1, 38′, Bouzat anota tras un centro de Galdames desde la izquierda.

Árbitro: Kevin Ortega (PER). Amonestó a Valencia, Castellani, Wiemberg (LC); Cáseres, Lucero y Bouzat. A los 64′ y 85′, expulsó a Castellani y Valencia (LC), ambos por doble amarilla.

Estadio Nicolás Chahuán: sin público.