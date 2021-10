Caso Colo Colo: la carta que advertía a los clubes de las drásticas medidas ante un positivo por la variante Delta

Apenas Colo Colo se enteró que las autoridades de salud le enviaron a 44 miembros del Cacique a cuarentena, por presentar casos de Covid de la variante Delta, Edmundo Valladares, su presidente, inició una serie de tratativas para suspender el duelo frente a Audax Italiano, que se jugará hoy en Rancagua. La resolución obligará al equipo de Macul a presentarse con juveniles.

Valladares, en su reclamo, pidió comprensión. Y aseguró que el reclamo va orientado a que el reglamento no se autorizó cuando existía la variante Delta. “En el momento en que se aprobó esta reglamentación, no existía la variante Delta. Nosotros entendemos que hay una situación sanitaria distinta, afortunadamente la criticidad de los casos ha bajado, la ocupación de las camas UCI es menor. Eso es una muy buena noticia, pero por cierto, el nivel de propagación es distinta. Creemos que es una condicionante especial, que nos lleva a revisar esta situación. Esperemos que pueda primar la justicia deportiva, no estamos pidiendo nada extraordinario”, indicó.

Lo cierto es que la ANFP, a través de la Comisión Médica, el pasado 7 de septiembre, ya había alertado a los clubes de una serie de modificaciones por la variante Delta. También les solicitó aumentar los cuidados, pese a que por esa fecha los números iban a la baja. Matías Morán, médico de Colo Colo, participó en esas reuniones y recibió la notificación, según la información recabada por El Deportivo.

“Debido a la mejora epidemiológica, la mayoría de las comunas del país se encuentran en fases avanzadas del plan Paso a Paso, en paralelo, nuestros campeonatos mantienen una tasa de positividad del 0,2%, con 2 casos positivos en las últimas 4 semanas. Sin embargo, existe incertidumbre sobre el comportamiento del SARS-CoV2 variante Delta, que es más contagioso que la variante p1 ‘brasileña’, y se estima que se volverá predominante en las próximas semanas”, dice el escrito que recibieron los clubes profesionales”, dice el escrito enviado por la Comisión Médica.

Además, agrega que los jugadores que presenten esta variante deberán cumplir una cuarentena de 14 días. Los contactos estrechos solo siete días. En aquella cita, se informó incluso que se considerará como contacto estrecho, incluso, a todos los pasajeros del bus que hayan compartido con el infectado.

“El contacto estrecho se define como aquel que tuvo contacto con un caso positivo dos días previos al inicio de los síntomas o de la fecha de toma de muestra, por más de 15 minutos independiente del uso de mascarillas. En caso de traslados de bus, todos los pasajeros serán considerados como contacto estrecho y en caso de viaje en avión, 2 asientos alrededor del positivo. Estimamos que el camarín también será considerado de riesgo. En consecuencia, ante un caso positivo se arriesga que el plantel que viaje juegue y comparta camarín, sea considerado en su totalidad como contacto estrecho, debiendo realizar cuarentena por 14 días”, explicó.

En el párrafo siete, en tanto, ya adelantaba la situación que hoy afecta al Cacique. “No alteraremos los protocolos sanitarios a este respecto y los haremos cumplir como están; sin embargo, recomendamos a sus áreas médicas tomar medidas para evitar los contactos estrechos y así disminuir la probabilidad de perjudicar el rendimiento de sus equipos al quedar todo el equipo o parte de él en cuarentena (recordando el compromiso de jugar los partidos con el plantel disponible). Lamentablemente, aunque tomen medidas, no podemos asegurar que la autoridad sanitaria no considere a todo, o parte importante del plantel como contacto estrecho”.

Colo Colo sufre a horas previas del duelo frente a Audax Italiano. Más cuando su presidente, Lorenzo Antillo, aseguró que el encuentro se jugará sí o sí, pese a las peticiones del equipo de Macul.