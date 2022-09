La dura lucha de Vicente Pizarro en Colo Colo que hizo emocionar a Maxi Falcón: “Es muy humilde”

Vicente Pizarro fue una de las figuras de Colo Colo frente a Unión Española. El volante comandó el mediocampo del Cacique, que atropelló a los hispanos en el Monumental. El Cacique se impuso por 4-0 y se acercó a la anhelada estrella 33.

Más allá del gran juego colectivo del equipo de Macul, Pizarro se llevó los aplausos de los casi 38 mil fanáticos que llegaron al Monumental. Sus compañeros, incluso, no se quedaron ajenos a la actuación del futbolista formado en las canteras del Cacique.

Maxi Falcón, el defensor uruguayo, se emocionó al ser consultado por el presente del volante. Recordó los inicios del hijo del campeón de América en 1991. “Me alegra Vicente Pizarro. Cuando llegué me iba con Gabi Costa a entrenar y él iba con nosotros, no tenía auto ni licencia, le decíamos que debía seguir entrenando. Estuvo muchos partidos yendo a concentrar y quedaba afuera, pero se quedaba tranquilo, fue profesional. Me alegro, es un buen jugador y es muy humilde, escuchó siempre lo que le decíamos y le sirvió. Me pone muy contento”, dijo el Peluca.

Las loas para Pizarro incluso llegaron de Marcelo Espina, uno de los históricos del Cacique. Lo incluyó en un análisis que realizó sobre la abultada victoria de Colo Colo. “En líneas generales, Colo Colo hizo un partido redondo. Un rendimiento parejo individual, con un Vicente Pizarro incansable”, expresó.

Cabe recordar que durante diciembre de 2021, el futbolista estuvo cerca de irse de Colo Colo. Diferencias económicas para sellar su renovación provocaron que Pizarro analizara diferentes opciones por no sentirse valorado. “Como en todas las cosas, uno tiene que hacer las rutas. Y hay momentos en que el camino es más expedito y otros los que tiene que esperar. Ha tenido un desarrollo deportivo súper interesante y si uno lo mira, ha acumulado todas las experiencias. Ese es el camino y debe seguir transitándolo. Es lo que siempre ha querido”, evalúo por ese entonces Jaime Pizarro, el padre del talentoso futbolista, en una entrevista con El Deportivo.