La emoción de Carlos Palacios por avanzar en la Libertadores: “Estoy viviendo un sueño”

“Estos partidos no sólo se tienen que jugar, también se deben luchar”. La sentencia de Marcelo Barticciotto en la transmisión del encuentro entre Colo Colo y Cerro Porteño, graficó muy bien lo que sucedió en Paraguay.

El Cacique tuvo que dejar la vida en la cancha para poder avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores y Carlos Palacios lo celebró un poquito más que sus compañeros, pues marcó el gol que les permitió seguir soñando con el trofeo más importante del continente.

“Quiero agradecer a todos los que me trajeron acá (al club), porque fue un proceso difícil. Siempre fui hincha de este club y estoy viviendo un sueño... clasificar de esta manera. pero creo que lo merecemos”, aseguró el talentoso volante en ESPN.

Luego agregó que “en el primer tiempo debimos marcar la diferencia, porque tuvimos dos o tres chances. Pero, como equipo, nos supimos mantener en el partido e hicimos un trabajo increíble, por eso nos llevamos la clasificación”.

Palacios también reveló que “he estado trabajando duro, pues este tiempo ha sido muy difícil, con mucho altos y bajos, y con muchas cosas que pasan en el camino. Pero me he sabido mantener y le pudimos una dar alegría a todo la gente de Chile”.

En tanto, Alan Saldivia sostuvo que el objetivo siempre fue clasificar, pero veníamos a buscar los tres puntos. Lamentablemente no se dio, pero pudimos pasar”. Acto seguido, expresó que “el año pasado no se nos dio, nos faltó el último pase, definir, un poco suerte, pero ahora clasificamos y estoy feliz”.

Por último, Brayan Cortés fue a la rueda de prensa con Jorge Almirón y dijo que “buscamos esta clasificación hace mucho tiempo y de verdad ahora tenemos un equipazo. Ahora trabajaremos duro para llegar lo más alto posible y seguiremos luchando para lograr todos los objetivos”.

El portero, que tuvo dos buenas contenciones, enfatizó que “me quedo con esfuerzo y el sacrificio que hicieron todos mis compañeros. Fue duro, por que los rivales también juegan, pero en sus chances estuvimos fuertes, y ahora tenemos que seguir trabajando”.

Ya cerrando la conferencia, el iquiqueño agradeció el apoyo de la gente que llegó hasta Paraguay y concluyó: “Sentir la gente es maravilloso. Agradecemos el empuje que nos dan, porque todos sufrimos y la gente nos ayuda un montón”.