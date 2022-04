La ilusión de Gustavo Quinteros, DT de Colo Colo: “Ojalá podamos jugar de esta manera en la Copa Libertadores”

Colo Colo pasó marzo jugando bien, goleando e invicto. Su entrenador, Gustavo Quinteros, se mostró muy contento por el rendimiento de los albos, que fue plasmado en una nueva goleada. Esta vez, un claro 4-0 sobre Unión La Calera.

El DT valoró la planificación a partir del juego de los cementeros. “Lo habíamos trabajado porque sabíamos que La Calera sale jugando muy bien del fondo, intentando siempre hacer superioridad, atraer a los rivales y jugar saltando líneas. Entonces, entrenamos mucho la presión. Sabíamos que en algún momento se podían equivocar, yo creo que aprovechamos bien y pudimos convertir. Hicimos los dos goles, nos dio tranquilidad. Después les expulsaron a un jugador, tuvimos más espacios y manejamos bien la pelota y generamos situaciones”, analizó, en declaraciones a TNT Sports.

En ese sentido, destacó el alto nivel de sus dirigidos, que ahora se preparan para su debut continental. Hubo tres partidos que no pudimos convertir, fallamos penales, ahora convertimos y eso nos da tranquilidad para seguir jugando, aprovechar los espacios. Estamos mucho mejor y ojalá podamos jugar de esta manera en Copa Libertadores”, indicó. Y añadió: “Entraron casi todas a favor, estamos contentos. Hemos entrenado mucho la definición y los jugadores están con confianza ahora”.

Posteriormente, el DT anunció que habrá alternancia. “El viaje a Fortaleza será difícil por las conexiones aéreas. Contra Unión seguro que vamos a necesitar rotar porque después jugamos el miércoles. Esperamos sacar resultados favorables para seguir con la ilusión de ir avanzando”.

La alegría de Bolados

Marcos Bolados fue la gran figura alba, convirtiendo dos tantos. Incluso, pudo anotar un tercero, pero el VAR, en un milimétrico fallo, lo anuló. “Me cuesta hacer goles y ese era un gol muy lindo. Cuando entró la pelota no pensé que había sido gol. Me hubiera llevado la pelota a la casa, pero no fue así”, lamentó.

Sobre su actuación, el antofagastino quedó muy contento. “Muy feliz me deja esto. Uno no está jugando y tiene que prepararse para poder responder de la mejor manera dentro de la cancha. Esa es mi mentalidad y así ganamos todos: gana el equipo y gano yo”, sentenció.

Marcos Bolados, figura de los albos ante La Calera. Foto: AGENCIAUNO.