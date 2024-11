La indirecta de Maximiliano Falcón a Johnny Herrera tras conseguir la Supercopa

Colo Colo se quedó con su segundo título en 72 horas. Este miércoles, tras nueve meses de suspensión, el Cacique ratificó su triunfo ante Huachipato y se alzó con la Supercopa.

La obtención de otro trofeo desató nuevas celebraciones en el camarín albo. Ahí también apareció Maximiliano Falcón, quien fue categórico al realizar un análisis sobre su desempeño en la temporada, catalogándose como el mejor central del fútbol chileno. “Por lejos, para mí, sí. Yo algo de fútbol sé”, comenzó señalando el uruguayo en la transmisión de TNT Sports.

“Para mí, creo que sí. Este fue mi mejor año en Colo Colo porque no solamente fue en el torneo que terminé los partidos con el 100% de los duelos, sino que me sacaron pocas amarillas, y a nivel internacional fui una de las figuras y hay que decirlo”, continuó.

Los dardos de Falcón

Falcón siguió con el balance de su temporada. “Yo la tiró como talla. Yo me considero que fui el mejor. Jugué todos los partidos y termine con todos los duelos ganados”, indicó el defensor.

El charrúa también lanzó un dardo tras no ser elegido en la Gala Crack dentro del equipo ideal del Campeonato Nacional. “Capaz que porque no fui a la gala no me dieron el premio”, explicó sobre la ceremonia realizada por el canal anteriormente mencionado.

En ese sentido, también cargó contra uno de los actuales panistas del medio que realiza la entrega de los galardones. El mensaje fue para Johnny Herrera, exarquero de Universidad de Chile, que ha lanzado potentes críticas tanto para el Cacique como para Falcón.

“A mí nadie me cae mal (de algún programa de TNT Sports). El que mejor me cae es el Toby (Marcelo Vega), con sus notas y lo que dice. Me hace reír. Pero hay algunos que hablan boludeces y no se sacan la camiseta”, sentenció el defensor uruguayo de Colo Colo.