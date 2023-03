La insólita lesión de Bastián Roco: el zaguero de Huachipato se fractura jugando pádel

Bastián Roco sufre una lesión practicando un deporte que está de moda. El zaguero de Huachipato se fracturó un dedo del pie derecho jugando pádel, en una situación que lo obligará a perderse por unas semanas los entrenamientos del elenco de la usina.

Lo cierto es que la lesión molestó en Huachipato. Más cuando el propio futbolista acusó al club de no considerarlo por no querer firmar la renovación en la escuadra de la Octava Región. “El presidente se me acerca y me dice que la intención es renovarme, pero al ver que no renové, me apartó y ya llevo un mes y medio entrenando aparte. Gustavo Álvarez (DT del club) me dijo que era una decisión de las personas que manejan el equipo”, aseguró hace una semanas.

Roco, incluso, pidió que lo dejaran partir para sumar minutos. “Me encantaría jugar donde sea, tener minutos en cualquier equipo, quiero tocar una pelota. Si tengo que ir a primera B o lo que sea, iría, pero se que el club no me mandará a préstamo, lo tengo claro. Mi intención es salir bien (…) Es difícil la realidad que estoy viviendo, levantarme y saber que solo voy a correr. No dan ganas de ir a entrenar o incluso de levantarme, pero tengo el apoyo de mis padres que es lo que me importa”, concluyó el jugador de 19 años.

El pádel se ha transformado en uno de los pasatiempos de los futbolistas. Incluso, Jorge Valdivia, participó de manera recreativa en el Chile Pádel Open, que se disputó en San Carlos de Apoquindo. “Se pasa bien, es competitivo y sirve para seguir ligado al deporte. Además es un deporte muy sano, que se puede disfrutar con amigos y familia”, decía el Mago.

Cabe recordar que la temporada 2023 ha sido para el olvido para Roco. El futbolista, pese a ser titular indiscutido de la Roja Sub 20, fue borrado de la nómina que viajó a Colombia. El equipo de Patricio Ormazábal terminó quedando eliminado en primera ronda, sin posibilidad de disputar los pasajes al Mundial.