La insólita polémica entre Diego Sánchez y Aguas Antofagasta

“Ni uno me advirtió que NO tomara agua de la llave”, rezaba parte de lo escrito por Diego Sánchez en una historia que subió a su cuenta de Instagram, junto con una canción que daba a entender que el consumo le generó dolor estomacal. Hasta ahí, todo bien. No pasaba de la anécdota.

Sin embargo, en horas de la noche, la empresa Aguas Antofagasta, encargada de suministrar agua potable a las ciudades de dicha región, publicó un comunicado donde expresaba su molestia con el nuevo portero de Deportes Antofagasta.

“Nos parece irresponsable el comentario expresado por el jugador de fútbol, pues intenta instalar una duda a partir del consumo del agua, sin considerar su particular condición física y todo lo que pudo haber ingerido durante el día, que pudo haber sido causante de su malestar”, expresa el escrito en el último párrafo.

Tras la respuesta de Aguas Antofagasta, Sánchez borró la imagen.

Si bien el agua del norte de Chile ha sido apuntada en el pasado por su sabor y posible presencia de minerales, la compañía distribuidora aseguró que cuenta con cuatro plantas de abatimiento de arsénico en la región, otro motivo por el que no se tomaron bien las palabras del exguardameta de Unión Española.

“Insistimos a la comunidad en que tengan certeza que el agua que distribuimos es sana, de calidad y cumple a cabalidad con la norma”, comunicaron desde la empresa. Y agregaron: “Lo que hoy se produce no tiene relación alguna con lo que se producía hace 15 ó 20 años atrás”.

Las redes sociales, en tanto, se dividieron luego del escrito de la compañía. Algunas personas mostraron su apoyo a lo dicho por Sánchez, acusando mala calidad en el agua antofagastina, mientras que otros le dieron la razón a la distribuidora y afirman que el mal rato que pasó el golero se debe a que aún no se acostumbra a la zona.