La “lección” de Ariel Holan a Sebastián Miranda tras perder el clásico: “Aquí hablaron de más”

La polémica llave entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica por los cuartos de final de la Copa Chile llegó a su fin, con un insólito duelo de vuelta que comenzó en Valparaíso y terminó en Rancagua. Sin embargo, las reacciones tras la clasificación azul continúan, y una de las que más llamó la atención fue la de sus entrenadores una vez terminado el duelo en El Teniente.

Tras el pitazo final, el entrenador de la UC Ariel Holan se acercó a Sebastián Miranda y parte de su cuerpo técnico para hablarle, mientras todos alrededor celebraban y se despedían: “Los partidos se ganan y se pierden en la cancha y aquí hablaron de más. Nosotros estamos totalmente solidarizados con ustedes. Eso no corresponde, porque eso no es fútbol”, comenzó diciendo el argentino.

Tras unos segundos, y siempre en un tono de respeto, el ex DT de Independiente fue más allá: “Entonces ustedes no se pueden meter con cosas con las que no tenemos que ver nosotros ni los jugadores. Es la única lección que te digo, ahora disfruten y que les vaya bien”.

Evitaron el tema

En sus respectivas conferencias de prensa tras salir de la cancha, ambos entrenadores no se refirieron a esto. Miranda, por un lado, se esforzó en evadir las preguntas respecto de su continuidad en la banca de la U para el año 2023: “Estoy muy contento por el resultado y la clasificación, con el desarrollo que se dio. Lo que venga no me preocupa, de lo que pase a futuro no me voy a referir. Los objetivos aún no están cumplidos, no es el momento de conversar ese tipo de situaciones, no nos podemos dejar llevar por obtener una clasificación”.

Sebastián Miranda durante el partido ante la UC en Rancagua. FOTO: AGENCIAUNO

Por su parte, Holan, se dedicó a aclarar que la UC todavía tiene chances de clasificar a un torneo internacional para el próximo año, uno de los premios de consuelo para la franja luego de una floja temporada en la que no les alcanzó para pelear un histórico pentacampeonato: “El primer objetivo era alejarnos de la parte baja de la tabla y el otro era clasificarnos a las copas internacionales, por la vía de la Copa Chile o por el campeonato. Este último objetivo aún lo podemos cumplir, numéricamente todavía tenemos opciones y ahí nos tenemos que enfocar”.