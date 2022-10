“Tuvo ofertas para irse, pero quiso remarla”: la silenciosa lucha de Cristian Palacios durante sus días más difíciles en la U

Cristian Palacios parece estar viviendo su renacer en Universidad de Chile. Quien llegase a La Cisterna con el cartel de goleador de Unión Española, comienza a dejar atrás un inicio que le costó numerosas críticas y cuestionamientos a su aporte como uno de los grandes refuerzos de la temporada 2022.

Su doblete frente a Universidad Católica, en la igualdad de este jueves, por la Copa Chile, que finalmente le valió la clasificación a los azules, por la diferencia obtenida en el partido de ida, le da otro estatus en la U. Hoy, el exPeñarol ya es uno de los jugadores más importantes en el equipo de Sebastián Miranda. “Gracias al trabajo del equipo, se abrió el arco. Estoy disfrutando el momento, pero aún no logramos nada, así que hay que seguir metiéndole. Gracias a Dios se pudo abrir el arco y estamos disfrutando de los goles que sirven para ganar”, dijo, de manera escueta, el ariete.

Lo cierto es que Palacios no lo pasó bien en sus primeros meses en la U. Fue uno de los grandes damnificados en la ya terminada era de Diego López. El goleador fue perdiendo protagonismo en la oncena del uruguayo y poco a poco desapareció de la lista inicial para dejar a Ronnie Fernández como único centrodelantero.

Es que el extécnico de la U nunca le perdonó su farra frente a Colo Colo. El atacante entró en desgracia la tarde del 31 de julio de este año cuando se anotó como el villano azul en el Superclásico ante el Cacique, en Talca. En esa jornada el atacante volvió a fallar un penal ante el eterno rival y si bien luego participó en el empate parcial de la U tras recuperar un balón en la salida alba, Diego López lo condenó a la suplencia.

El balón se desvía después de la ejecución de Cristian Palacios, en el penal que pudo cambiar la historia del Superclásico (Foto: Agenciauno)

Desde ese momento, el Chorri fue borrado. Apenas jugó escasos cinco minutos contra Unión Española, tres ante Curicó Unido, ocho ante Coquimbo y no ingresó en el clásico ante el tetracampeón, en la goleada sufrida en el Estadio Nacional. Mientras que en la Copa Chile había jugado 84′ y 68′ en la llave ante Cobresal.

En varios partidos se vio algo displicente y también exasperó a su anterior entrenador con varias situaciones, como la expulsión ante La Calera, por la que le dieron una suspensión de tres fechas a comienzos de julio. Eso, más el penal fallado ante el Cacique, fueron suficientes motivos para que los hinchas comenzaran a resistirlo.

El despido de Diego López y el regreso de Sebastián Miranda a la banca estudiantil significó un nuevo aire para un plantel sumamente cuestionado, en especial para Palacios, quien volvió a recobrar el protagonismo que había perdido. Ante Palestino, en el primer partido sin López en la banca, el 11 azul volvió a la titularidad.

Portazo a los petrodólares

El charrúa siente que la oportunidad que se le está presentando no la puede dejar escapar. Quiere revertir su historia en la U. Ni siquiera sus casi tres meses entre las sombras en la era López lograron apagarlo. Menos las críticas de los hinchas, que lo apuntaban y pedían su salida anticipada del club. Según pudo averiguar El Deportivo, el atacante nunca dejó de intentar recuperar su posición en el primer equipo. Incluso, el futbolista rechazó ofertas de Emiratos Árabes en sus momentos más complejos.

Así también lo confirma el representante del jugador, Washington Castro. “Nunca pensó en irse, es muy fuerte de cabeza. Tuvo ofertas para irse, pero quiso remarla. Él tiene mucho cariño por la U y por su hinchada. Siempre confió en el goleador que es. En todos lados se impuso siempre”.

Cristian Palacios en el calentamiento de un duelo de la U.

El agente repasa sus duros momentos tras los goles perdidos ante el Cacique. “El Chorri siempre supo que después de los clásicos con Colo Colo sería difícil. Sabía que solo a punta de goles cambiaría la historia y así lo está haciendo. Él está contento en la U y siempre estuvo muy comprometido para darle alegrías a la hinchada fiel de la U. Es un goleador de raza”, agrega.

Para cerrar, el empresario asegura que Palacios siempre ha tenido la idea de responderle a la confianza de la dirigencia que lo fue a buscar a Unión Española. “La U confió en él y lo compró. No podía fallarles. La vida es de reciprocidad. Le hicieron tres años de contrato y no puedes darle la espalda al club en momentos jodidos”, cierra.

Los elogios para Palacios se han multiplicado durante las últimas horas. Sebastián Miranda, su técnico en la U, no quiso restarse. “Cristian ha subido su rendimiento notablemente, se ha reencontrado con el gol y eso me pone contento. Nuestra función como entrenador siempre va a ser que los delanteros se puedan generar ocasiones de gol. Ronnie hace el trabajo sucio para que el resto tenga las posibilidades. Eso hemos trabajado, me pone contento que Cristian vuelva a su nivel”.

Palacios vuelve a retomar el rendimiento que lo catapultó en Unión Española. Quien fuese cuestionado durante la era de Diego López, hoy toma la bandera de un equipo que parece estar cada vez más cerca de mantener la categoría y de meterse en la Copa Libertadores. Este domingo, frente al conjunto hispano, su exequipo, por las semifinales de ida de la Copa Chile, el charrúa buscará seguir dejando en claro que nunca debió salir del equipo.