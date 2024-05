La primera sorpresa del mercado europeo: el Bayern Múnich ata a Vincent Kompany tras descender en la Premier

La temporada 2023-2024 en Europa todavía no finaliza pero ya se está moviendo, de manera incipiente, el mercado de pases de cara a la campaña que viene, post Eurocopa. No solo los movimientos dicen relación con los futbolistas, sino que también con los entrenadores. En ese sentido, el Bayern Múnich es uno de los grandes del Viejo Continente que está en búsqueda de un nuevo técnico, luego del anuncio de Thomas Tuchel de no continuar tras el final de la temporada.

La Bundesliga terminó el pasado fin de semana y el elenco bávaro finalizó en la tercera posición de la tabla, con 72 puntos, detrás del Bayer Leverkusen (campeón invicto) y el Stuttgart, la sorpresa del campeonato germano. Además, quedó eliminado en la semifinales de la Champions League, a manos del Real Madrid. Una batería de nombres han sonado como opciones para el cuadro muniqués, el más ganador de su país. Sin embargo, el que está a punto es el más sorprendente. Uno que pocos proyectaban.

Tanto la prensa alemana como la inglesa dan cuenta de que Vincent Kompany tiene un principio de acuerdo con la tienda bávara para convertirse en el nuevo entrenador del primer equipo. El exdefensa belga, ícono del Manchester City, tendría su desafío más difícil en su incipiente trayectoria como DT, a los 38 años.

La sorpresa radica en que la experiencia más reciente de Kompany como director técnico fue con un descenso en la Premier League. Apenas un año duró el Burnley en la máxima categoría del fútbol británico, luego de lograr el ascenso con The Clarets. Terminó penúltimo con 24 unidades. Pese a los malos resultados, el exdefensa terminó las 38 fechas a cargo del club que tiene en su plantilla al golero chileno Lawrence Vigouroux. Más allá de este principio de acuerdo que se anuncia desde el Viejo Continente, ahora el Bayern Múnich deberá negociar con el equipo inglés porque el DT tiene cuatro años más de contrato.

Luego de no ganar la Bundesliga por primera vez desde 2013, ante la arremetida del Leverkusen (subcampeón de la Europa League), el Bayern empezó la búsqueda de un entrenador luego de que Tuchel anunciara en febrero que dejaría el banquillo al final del curso. Son varios los problemas que ha tenido el cuadro más poderoso de Alemania en poder dar con su sustituto. Intentaron con Xabi Alonso, sin embargo confirmó su permanencia en el cuadro de las Aspirinas (desestimando también el interés del Liverpool).

También sonó Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania, próximo a competir en la Eurocopa, y Ralf Rangnick, ex DT del Manchester United y que ahora está en la selección de Austria. Incluso apareció el nombre de Zinedine Zidane, que tampoco surtió efecto. Ante estas negativas, los directivos se movieron para intentar retener a Tuchel. Pero todos los caminos, al cierre de esta nota, llevan hacia Kompany.

El exdefensa comenzó su carrera en la banca en el Anderlecht, en 2019, ejerciendo como jugador-entrenador. En 2022 asumió en el Burnley y consiguió el título del Championship en la campaña 2022-2023, logrando el ascenso con 101 puntos. Y luego de una temporada en primera división, volvió a la segunda categoría.