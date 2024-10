La Roja busca otra vez un nuevo capitán: Maripán lidera preferencias de Gareca para portar la jineta de la Selección

Una vez más, la selección chilena busca capitán. Esta vez no están Claudio Bravo (retirado), Mauricio Isla (no convocado) ni Alexis Sánchez (aún lesionado). La jineta nuevamente está vacante. El último en portarla fue el Huaso, ante Argentina y Bolivia. Sin embargo, Ricardo Gareca lo borró de un plumazo para esta fecha doble. No son muchas las opciones que maneja el Tigre. Por eso, en Pinto Durán y en la ANFP todos se preguntan lo mismo: ¿quién será el nuevo capitán de la Roja en los partidos ante Brasil y Colombia? Hasta el momento, todas las respuestas apuntar a un solo nombre: Guillermo Maripán.

En la interna del equipo nacional tienen bastante claro los motivos que llevaron al técnico a pensar en el Memo como su principal opción. Primero, que el defensa del Torino de la Serie A tiene una gran ascendencia con prácticamente toda la plantilla de la Roja. Luego, que en el cuerpo técnico hay una muy buena opinión sobre el formado en la UC como jugador, pero también como persona. “Gareca siempre destaca su madurez, lo encuentra un tipo centrado”, apuntan en el búnker de la Roja. En tercer lugar está su destacable experiencia en Europa, donde ya suma siete temporadas ininterrumpidas en las cinco grandes ligas, prácticamente siempre como titular. Eso le ha valido el respeto de sus compañeros. Por último, que sus 30 años le permiten tener una relación cercana tanto con los referentes que quedan de la Generación Dorada, pero también con los nuevos valores que se han sumado.

Brayan Cortés, en la pelea

Aunque no se trata de una competencia interna ni mucho menos, desde el corazón de la Roja agregan que Brayan Cortés es otro que está en la pelea por ser el nuevo capitán. Si bien Maripán corre con ventaja, pese a no participar de la doble fecha anterior, ahora se le abre un espacio, ante las bajas de Paulo Díaz y, sobre todo, la de Matías Catalán, gravemente lesionado.

Sin embargo, en el caso del arquero, se trataría de otro cambio sustancial de Gareca, porque el iquiqueño pasaría de ser el suplente ante Argentina y Bolivia, a ser titular ante Brasil y Colombia, y además portador de la jineta. Sin Arias, es casi un hecho que el portero de Colo Colo tomará la 1 de la Selección, salvo alguna hecatombe de última hora. “Podría ser una señal de respaldo”, indican en Macul.

La falta de líderes

Lo cierto es que hace dos semanas, y en medio de serios cuestionamientos, Ricardo Gareca entregó la nómina de la selección chilena para los próximos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, ante Brasil y Colombia, la penúltima fecha FIFA del año, instancia en la cual finalizará la primera rueda de las Clasificatorias al Mundial 2026, y días después comenzará la segunda mitad del proceso. La entrega de la lista, de manera presencial (como es el estilo del DT argentino), dejó una serie de temáticas en el aire. Desde las ausencias hasta las novedades. El Tigre tuvo que responder, como generalmente pasa, por los que están y sobre todo por los que no están.

La ausencia de Ben Brereton causó extrañeza, toda vez que fue titular ante Bolivia y es uno de los pocos representantes nacionales en las grandes ligas de Europa. Además, la carencia de gol de la Roja obliga a mirar opciones en la ofensiva. La no citación del delantero del Southampton copó las reacciones de los hinchas y de los medios. Sin embargo, hay otras ausencias destacadas, como las de Gabriel Arias y la de Mauricio Isla. Respecto al Huaso, pasó de ser capitán en los duelos contra Argentina y Bolivia, a no ser nominado para los partidos venideros.

Mauricio Isla, el capitán ante Bolivia. Foto: Photosport.

Que no esté presente el futbolista de Colo Colo plantea un par de inquietudes. La primera es que reabre el debate por el lateral derecho de la Roja, algo que parecía relativamente zanjado con el retorno del exjugador de Independiente de la mano de Gareca. La segunda decía, justamente, relación con algo tanto o más importante: quién será el capitán. Otra vez se instalaba sobre la mesa la discusión alrededor de quién portará la jineta ante brasileños y colombianos, en octubre.

En la Copa América, el panorama tenía una meridiana claridad. El capitán fue Claudio Bravo, mientras que el segundo era Alexis Sánchez. Pero en la fecha doble clasificatoria pasada, el abanico se abrió porque ninguno estuvo. El laureado portero dejó la actividad, mientras que el Niño Maravilla quedó descartado por lesión, lo que le ha impedido también redebutar con el Udinese. Considerando que tampoco estaban presentes Gary Medel y Arturo Vidal, los otros bastiones de la época gloriosa de la Selección, la jineta recaló en Mauricio Isla, uno de los pocos sobrevivientes del equipo bicampeón de América.

Hay escasez de referentes. Lo reconoce el propio Pablo Milad. En entrevista con La Tercera, el timonel de la ANFP declaró que “se ve que falta un líder. Se nota. Y de eso estamos conscientes todos, porque lo vemos en la cancha, pero hay jugadores que vienen con futuro, con un proceso maduro a nivel futbolístico e internacional”.

Las otras opciones del Tigre

De los 26 jugadores nominados por Gareca, solo uno supera las 100 presencias con la Selección. Es Eduardo Vargas (114 partidos). El delantero, el 9 elegido por el Tigre y suplente en Atlético Mineiro (flamante semifinalista de la Copa Libertadores), es el nombre que aflora casi de manera automática por su experiencia en la Roja. Por cierto, es la única opción como centrodelantero convocada por el seleccionador (aunque tenga otras características a las de un ariete convencional).

Eduardo Vargas, contra Argentina. Foto: Photosport.

Pese a que ante Bolivia no tuvo su mejor presentación, uno que parece fijo en el equipo nacional es Paulo Díaz, quien también se erige como variante. Eso sí, hay un inconveniente de cara al duelo ante Brasil. El zaguero de River Plate está suspendido por amarillas y no podrá jugar ante la Canarinha. Lo mismo sucede con Gabriel Suazo. El lateral del Toulouse tiene el aval de haber sido capitán de Colo Colo, un aspecto no menor para cualquier jugador en el ámbito local. Pero tampoco estará ante el Scratch por el mismo motivo que Díaz. Ambos estarán disponibles para la visita a Barranquilla.

En la rueda de prensa del pasado viernes, Gareca declaró que “el salvador debe ser el equipo”. En efecto, el DT movió el tablero. Ocho de los 26 nominados no llegan a los 10 partidos con la Roja adulta, mientras que seis no tienen presencias hasta la fecha. Mientras que solo cinco superan las 30 presencias: Eduardo Vargas (114), Erick Pulgar (53), Paulo Díaz (50), Guillermo Maripán (48) y Diego Valdés (32). Los cambios implementados por el DT, para dar con la tecla, también incluye encontrar un nuevo capitán.