La sorprendente reflexión de Naomi Osaka tras caer ante Iga Swiatek en Roland Garros

En una jornada donde solo se pudieron completar nueve partidos, Roland Garros tuvo su momento de mayor emoción en el duelo de segunda ronda entre Iga Swiatek (1°) y Naomi Osaka (134°). Las multicampeonas de Grand Slam se enfrentaron en la cancha principal del Abierto de Francia y no defraudaron.

7-6, 1-6 y 7-5 fue el marcador para la campeona defensora y flamante ganadora de los Masters 1000 de Madrid y Roma, quien de todas formas tuvo que luchar al límite para seguir con opciones de levantar su cuarto título en París. Tuvo un punto de partido en contra y llegó a estar 2-5 en el último set.

Por eso, las reflexiones de Osaka tras el duelo fueron de lo más esperado. La japonesa, sin ocultar sus emociones entregó una frase que ahora da vueltas al mundo: “He llorado cuando he salido de la pista, pero me di cuenta de que el año pasado vi, mientras estaba embarazada, cómo Iga ganaba este torneo y mi sueño era enfrentarme a ella. Cuando lo pienso de esa manera, creo que lo estoy haciendo bastante bien. Intento no ser demasiado dura conmigo misma”, señaló la tenista de 26 años, quien tras haber ganado cuatro Grand Slams detuvo su carrera para ser madre.

De hecho, sin perder el ímpetu, aclaró que tiene la ilusión de enfrentarla nuevamente y que su gran objetivo para este 2024 de retorno está puesto en la gira norteamericana de cemento, donde en el pasado conquistó el US Open en dos oportunidades. “He jugado contra ella en su mejor superficie. Yo soy una chica de pista dura, así que me encantaría enfrentarme a ella en mi superficie y ver qué ocurre. También dije en Australia que estaba preparando mi tenis y todo para septiembre”, añadió.

Una conferencia de prensa en donde generó risas al admitir que no se había enterado que tuvo punto de partido a favor: “Ni siquiera estoy segura de haber tenido match point. ¿De verdad lo tuve? Oh, vaya, eso apesta”, confesó.

Una anécdota que trató de explicar con más detención. “Sinceramente, lo he jugado punto a punto. Tenía que mirar frecuentemente al marcador para saber por cuánto íbamos. Supe qué marcador tenía el partido cuando sacaba para ganar. No me arrepiento de nada, quizá el primer juego en el que ella sacaba y me puse con 0-30, tuve dudas sobre si restar cerca y terminé haciéndolo desde lejos. Eso es lo único”, concluyó.