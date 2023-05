La trágica historia de Miguel Torrén, el futbolista que ha sufrido el asesinato de cuatro hermanos

Miguel Torrén está intranquilo. Este fin de semana, el futbolista de Argentinos Juniors recibió una noticia trágica que lo coloca en un escenario que ya conoce, pero que no puede ser fácil de afrontar. Su hermano, José Sixto, fue asesinado. Es la cuarta vez que el jugador vive esta situación. Tres de ellos fueron abatidos por balazos, el otro pereció después de una golpiza.

Durante la noche del sábado, mataron a José Torrén. Estaba en la puerta de su casa, ubicada en un asentamiento irregular en la zona oeste de Rosario, en Argentina. Falleció a los 42 años, en la localidad donde vivía junto a su pareja. De acuerdo a la investigación del fiscal Patricio Saldutti, el homicidio se dio luego de una discusión en la entrada del inmueble. Fueron cinco los disparos que terminaron con la vida de Coqui, como era apodado.

Su hermano, Miguel Ángel, se desempeña como defensor en el Bicho de La Paternal. “Hoy me toca despedir a mi gran hermano. Todos desearían tener un hermano que dé la vida por uno y él así era, de chico me cuidaba y de grande también. Tenía virtudes y unas no tantas, pero yo me quedo con las anécdotas y cosas que pasamos juntos de chicos y de grandes. Era el que se alegraba por mis triunfos, por mi familia. El que me decía: ‘Yo no pude, pero vos sí y yo soy feliz con eso’. Descansa en paz, Coqui, que ya bastante sufrimos todos y cada uno lleva su dolor como puede. Te amo y gracias por amar a mis hijos”, escribió el jugador de fútbol en su cuenta de Instagram.

La historia de Instagram de Miguel Torren.

Complejo historial

La familia Torrén ha sufrido duras perdidas. El deportista ha vivido todas desde la distancia. El primer hermano fue asesinado en el 2010. El 24 de abril de 2010, Walter Alberto (32), en la zona oeste de Rosario, se trenzó a golpes con un hombre. Sin embargo, fue un tercero, que veía la pelea, quien le dio un tiro en la espalda. Se trata de un incidente confuso que ocurrió una década antes de la seguidilla de desgracias.

El segundo de los hermanos fue encontrado muerto el 21 de mayo de 2020, hace casi tres años. Gabriel Francisco (36), en una zona cercana al lugar donde había sido abatido Walter diez años antes. El homicidio nunca terminó por esclarecerse. En primera instancia se dijo que fue golpeado por un conflicto ligado a una casa. Sin embargo, su familia acusaba a la policía de haberlo atacado. La autopsia indicó que las lesiones en el cuerpo no fueron las causantes de la muerte.

La penúltima fecha marcada en el calendario de los Torrén es el 6 de septiembre de 2021. Ese día falleció Luis Anastasio (43) luego de agonizar por doce días en un hospital. El 25 de agosto de aquel año, había recibido seis disparos. Los balazos vinieron desde una motocicleta e impactaron al individuo en el tórax y en el abdomen.

Tras ese incidente, Miguel Ángel Torrén rompió el silencio y se refirió a las muertes de sus hermanos, en una entrevista con el diario Olé. “Nosotros tuvimos una infancia muy difícil, cuando tenía dos meses a mi mamá le agarró corriente con un ventilador de piso y falleció. Mi viejo nos tuvo que criar a los seis, se rompía el lomo laburando y después cada uno va creciendo, elige cómo vivir, qué quiere hacer de su vida y de su futuro”, recordaba.

“El fútbol me ayudó a salir de un barrio complicado. Allá en Rosario está cada vez más difícil. Yo pude progresar, armar mi propia familia, con mi señora y mis tres hijos. Tengo que mostrarles que son obstáculos, que no se los deseo a nadie, pero que pueden llegar a pasar por situaciones similares y hay que aferrarse a la familia y sacar fuerzas de donde sea”, agregaba.