Falso rumor de la presencia de Messi en una iglesia causa caos en santuario de Argentina

Argentina sigue viviendo con todo el último título mundial conseguido en Qatar 2022. Un elemento importante en la conquista de esta copa fue Lionel Messi que en estos días se encuentra en en el país transandino preparando una serie de partidos amistosos aprovechando la fecha FIFA.

Y es en este contexto donde la fanaticada de la Albiceleste ha terminado por provocar algunos hechos curiosos como el que ocurrió en una iglesia ante el falso rumor de que el 10 se encontraba en el recinto.

La información, que se generó en las redes sociales, señalaba que el capitán de la selección de Argentina había asistido junto a su esposa al Santuario Virgen de San Nicolás, ubicada a unos pocos kilómetros al sur de Rosario, lugar donde nació la Pulga.

De inmediato los hinchas se fueron enterando de este rumor y fueron en masa con el objetivo de dar con el actual jugador del PSG. Tantas fueron las personas que incluso comenzaron a grabar videos en los que era posible escuchar indicaciones de “está allá”, causando el movimiento de una gran masa de personas.

Por esta situación, el sacerdote encargado del recinto negó la presencia de Messi y Antonella Roccuzzo y señaló a los presentes: “Ante todo quiero pedirles que no se olviden que es un lugar sagrado. Está bien ser hinchas, la devoción por Lionel, pero no olvidemos que estamos dentro de un lugar sagrado. Soy el Padre Luis, rector del santuario y quiero decir que la información es falsa: Lionel no vino y no va a venir, porque él se encuentra en Ezeiza entrenando para el partido”.

Luego continuó diciendo que “si quieren, quédense a rezar, pero tratemos de hacer silencio. Sepamos respetar el lugar y sepan que Lionel no está acá”, insistió.

Este panorama fue muy similar, aunque sí con la presencia de Messi, a lo que le ocurrió a principio de semana en un lugar de parrilladas en el barrio de Palermo. En la ocasión el exjugador del Barcelona acudió a un reconocido local para compartir con su familia y amigos.

Y como en el caso del Santuario, se corrió la voz de la presencia de Lionel y pronto los alrededores estaban colapsados por hinchas que esperaban verlo. Claro que en esta ocasión Messi se lo tomó de buena manera e incluso salió a saludar y compartió con algunos fanáticos que alcanzaron a verlo e incluso abrazarlo mientras el atacante era escoltado hacia un vehículo.

Otros afortunados lograron dar con el vehículo y tuvieron la suerte de que Messi bajara el vidrio y los saludara.

Ahora Lionel Messi deberá prepararse junto al resto de seleccionados por Lionel Scaloni para enfrentar a Panamá este jueves en un duelo amistoso que se desarrollará en el estadio Monumental de Buenos Aires.