La U libera un cupo de extranjero para refuerzos: Cristian Palacios recibe la nacionalidad chilena

Lo esperaban hace semanas, pero llega en el momento justo. Cristian Palacios es desde este miércoles un chileno más, gracias a la carta de nacionalización que le entrega el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

El delantero azul libera así un cupo de extranjero en plena temporada de contrataciones y le permite a su técnico Gustavo Álvarez, buscar refuerzos fuera de nuestras fronteras. “Estoy muy contento por haber recibido la nacionalidad. Era algo que estaba esperando hace tiempo, sabíamos que faltaba solo la firma y gracias a Dios, pudo llegar y es una alegría para mi y para el club también”, revela el artillero.

Luego agrega que “estoy muy contento con el país, porque siempre me han recibido de la mejor manera, me han tratado muy bien y me han hecho sentir en casa. Estoy muy agradecido con Chile y con la gente que he podido conocer”.

El Chorri consolida así un proceso que comenzó en abril de 2023, cuando ya llevaba tres años viviendo en nuestro país. Cabe recordar que el goleador arriba al fútbol nacional el 2020, cuando fue cedido en calidad de préstamos a Unión Española por el Puebla (México).

El nacido en Belén, Uruguay logra estar en el Santa Laura por dos temporadas y alcanza la marca de 57 partidos disputados y 33 goles con la camiseta de la colonia hispana. Por lo mismo, el 2021, Unión compra la totalidad de su pase y en el mercado veraniego de 2022, se lo vende a Universidad de Chile.

En ese entonces, los laicos buscaban un hombre que llenara el espacio que había dejado Joaquín Larrivey y no les fue mal, pues en 66 compromisos, Palacios lleva 30 tantos. De hecho, sólo este año, el futbolista ha disputado 827, en 12 partidos (11 de titular) y con siete goles a su haber.

El ariete también le gana la pulseada a un canterano, Nicolás Guerra, y hoy es el centrodelantero titular, por sobre Luciano Pons. De hecho, Guerra es uno de los nombrados en la lista de cortados de Álvarez para la recta final del campeonato y buscará un nuevo club dónde sumar minutos.

Otro que también busca una chance fuera del Centro Deportivo Azul es Emmanuel Ojeda, el argentino pierde la titularidad tras un grosero error ante Cobresal y muchas veces ni siquiera ingresa en la lista de los convocados, por lo que Azul Azul tendrá dos cartas para contratar jugadores nacidos fuera de nuestras fronteras en las próximas semanas.

“Tuvimos una reunión con el Gerente Deportivo y el Presidente. Consensuamos las posiciones que hay que reforzar, así que el club está trabajando en eso”, asegura el DT tras avanzar en la Copa Chile. Pero aclara que “no quiero generar intranquilidad en los muchachos que están jugando, por lo que me reservo las posiciones y mucho más los nombres”.