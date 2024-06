Con líos internos, en búsqueda del bicampeonato y jugando ‘en casa’: así llegan los tres rivales de la Roja en la Copa América

La Copa América se acerca. Este jueves, Argentina enfrenta a Canadá en la inauguración del certamen. El duelo que abre la principal competencia continental de selecciones es, precisamente, del grupo donde está la Roja. La selección chilena es el único de los tres elencos de la zona que jugó solo un amistoso oficial en la antesala del torneo. Sin embargo, eso no evita que los dirigidos por Ricardo Gareca lleguen con la moral alta. Sobre todo después de la goleada sobre Paraguay, el martes pasado, en el Estadio Nacional.

La realidad de los cuatro equipos del Grupo A es diferente. Los mejor aspectados son, sin duda, los comandados por Lionel Scaloni. Van a Estados Unidos con la misión de revalidar el título conseguido en Brasil, en 2021, y con la base del plantel que consiguió la Copa del Mundo en Qatar 2022. De 26 convocados de la Albiceleste, 21 fueron parte del último torneo planetario. A ellos se suman Alejandro Garnacho, Lucas Martínez Quarta, Giovani Lo Celso, Nicolás González y, la gran sorpresa del DT, Valentín Carboni. El promedio de edad de la convocatoria es de 28,4 años.

En sus últimos aprontes, la escuadra transandina goleó a Guatemala (4-1) y venció a Ecuador (1-0). En total, acumulan cinco victorias al hilo. Luego de caer en noviembre frente a Uruguay de Marcelo Bielsa, en Buenos Aires, vencieron a Brasil, El Salvador, Costa Rica y los dos últimos amistosos recién mencionados. Pese a haber ganado todo en el último tiempo en cuanto a trofeos, los capitaneados por Lionel Messi aspira a seguir sumando logros. Sobre todo considerando que puede tratarse del último torneo grande de la Pulga, que descartó su participación en los Juegos Olímpicos y ha señalado que cree que no llegará al Mundial de 2026.

“Tenemos en claro cuál es el camino a seguir. No es fácil volver a competir después de ganar todo. En cuanto a resultados, no siempre gana el que hace las cosas mejor, pero lo importante es qué imagen queremos dar, cómo competimos y a eso apuntamos. Que ninguno baje la guardia”, admitió Scaloni en la previa de la Copa América. Además, se trata de la despedida de otro de sus referentes: Ángel Di María. El Fideo anunció que se retirará de la selección argentina tras jugar la Copa. “Con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta, me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera”, anunció el extremo del Benfica.

Perú, buscando el alza

Los incaicos serán el primer rival de la Roja en la Copa América. Un equipo venido a menos en el concierto sudamericano, pero que no ha perdido en sus últimos partidos. Luego de su tropiezo ante Bolivia, en Eliminatorias, empató con Venezuela, venció a Nicaragua, República Dominicana y El Salvador. Ante Paraguay sumó una paridad en un amistoso. En las clasificatorias, eso sí, son colistas, con dos puntos en seis partidos.

Es, al igual que Gareca en Chile, el primer torneo que tienen con su DT. Jorge Fossati asumió tras la salida de Juan Reynoso y hasta ahora solo ha disputado duelos de preparación. Pese a que está invicto, en el país del norte no están conformes con el desempeño exhibido. “Criticamos mucho a Reynoso, pero su equipo le metió cuatro a El Salvador, y el amistoso con Paraguay lo ganó. No es por defender a Juan, pero me parece que ahí había una idea, acá no veo ninguna. Hay un sistema, pero no hay una idea”, disparó durante el último fin de semana el histórico defensor Carlos Galván, de nacionalidad argentina, pero asentado en Perú hace décadas.

Perú es colista en las actuales Eliminatorias. Foto: Andres Pérez

La lista que armó el entrenador uruguayo para la Copa América tiene, en rigor, pocas novedades. Asoman nombres tradicionales ya en la escuadra del Rímac, como Pedro Gallese, Miguel Araujo, Luis Advíncula, Alexander Callens, Carlos Zambrano, Christian Cueva, Paolo Guerrero, André Carrillo, Edinson Flores, Aldo Corzo, o Gianluca Lapadula. Es un equipo envejecido. Muchos, la mayoría, de hecho, jugaba en el proceso de Gareca. El jugador más joven tiene 21 años, pero hay once que ya superaron la barrera de los 30. El delantero Guerrero, por ejemplo, ya tiene 40. El promedio de edad es de 30,2 años.

Además, Fossati sumó su primera gran polémica: la exclusión voluntaria de Renato Tapia. El volante de 28 años estaba contemplado por el DT, pero él optó por bajarse, para priorizar su búsqueda de club, lo que generó la molestia del técnico. “Era su posición. Yo le dije la mía. Se fue con la postura a descansar el domingo de noche. Se ve que no fueron suficientes los argumentos que le di para que cambiara la decisión”, lanzó el estratega.

Canadá, buscando el batacazo

La selección canadiense no logra salir de la irregularidad. Si bien se posicionan como un equipo respetable en la Concacaf y estuvieron en Qatar 2022, su idiosincrasia está lejos del fútbol todavía. Los directivos y jugadores quieren que eso cambie. En dos años serán una de las tres sedes del Mundial. Y por momentos han conseguido resultados llamativos, como una paridad ante Francia hace una semana. Sin embargo, tres días antes fueron goleador por Países Bajos (4-0). Es parte de ese vaivén constante en el que están insertos.

Alphonso Davies es el emblema de la selección de Canadá. Foto: REUTERS/Julian Finney

Con Alphonso Davies como gran figura y estandarte, Canadá se perfila como uno de los “locales” del Grupo A, producto de su condición de país vecino con Estados Unidos. Tienen ocho jugadores militando en equipos estadounidenses, también. El promedio de edad de su plantilla es de 24,9 años. La situación es opuesta a, por ejemplo, Perú. La escuadra roja posee solo cuatro jugadores que superan los 30 años.

En esa línea, 11 de los llamados por el DT Jesse Marsch, quien asumió esta temporada en la banca, no suman ni siquiera una decena de partidos internacionales. El técnico apuesta por la disciplina y buscará que las confianzas se establezcan en la Copa América. En su régimen prohibió los días libres entre partidos. Claro que en la Federación de Canadá apuestan a que el proceso del técnico norteamericano tenga como gran norte una participación digna en el próximo Mundial, más allá de lo que suceda en el torneo continental.