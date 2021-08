Larrivey se echa al bolsillo a la UC y le pone fin a la sequía de la U en clásicos

Universidad de Chile tiene a Joaquín Larrivey. Todos lo saben. Germán Lanaro, también. Pero el defensa cruzado se deja anticipar por el artillero de la U y le permite anotar el 1-0.

Universidad Católica tiene a Fernando Zampedri. Todos los saben. Osvaldo González, también. Pero el zaguero azul descuida al goleador argentino y le permite anotar el 1-1.

Se anticipó. Y se cumplió. En dos equipos con mucha deuda futbolística (no así en la tabla de posiciones), dos nombres sobresalían del resto. Dos jugadores hambrientos de festejo. Que con poco hacen mucho en el área. Joaquín Larrivey y Fernando Zampedri, dos nueves a la antigua. Ásperos, molestos, obstinados y, lo más importante, peperos. Con ellos como piedra angular de sus escuadras, al menos había garantía de que en el clásico universitario 192 al menos una iba a terminar en el fondo del arco.

Porque el partido entre la U y la UC fue de lo mejor que se ha visto en los últimos clásicos, que lamentablemente se habían acostumbrado al 0-0. A falta de buen juego, mucha intensidad. En el fútbol criollo cuesta encontrar ambos factores en un mismo partido, al mismo tiempo. Con los de la franja saliendo como perros de caza, a encajonar a sus archirrivales en Rancagua. En los primeros 10 minutos, el local casi no pasó la mitad de la cancha.

Pero el conjunto dirigido por Esteban Valencia poco a poco comenzó a equiparar fuerzas. Sin la ayuda de Marcelo Cañete, por cierto, el conductor laico que no tuvo una sola buena. Ninguna. Cero. Solo pases laterales, porque cuando intentó profundizar o generar superioridad con una finta, falló. A falta del 10, el mediocampo azul empezó a funcionar con la dinámica de Mario Sandoval, Sebastián Galani y Gonzalo Espinoza. Pisada fuerte, dientes apretados. Presión que finalmente se terminó viendo mejor que la del rival.

Igual Cristóbal Campos tuvo que contener dos remates francos antes del descanso. En el complemento también tendría atajadas consagratorias. De Diego Valencia y de Zampedri. Su colega al otro extremo, Sebastián Pérez, hizo lo propio ante una escapada de Franco Lobos. El palo también ayudó al Zanahoria, en un centro del mismo Lobos que caprichosamente se fue hacia la portería.

Partido entretenido. Hay que repetirlo, eso sí: poco vistoso. En el segundo tiempo, sin embargo, llegaron los goles. Con la bravura de dos centrodelanteros que destacan en el medio local. Con Larrivey y Zampedri en un duelo aparte. Un duelo que terminó ganando el argentino de la U, el máximo anotador del Campeonato Nacional (11 conquistas, de las 14 que lleva su equipo en el campeonato), que a los 89 minutos capturó una pelota suelta y la mandó directo al 2-1 (otra vez Lanaro no pudo contenerlo), al triunfo tan esperado por los hinchas de Universidad de Chile.

Con suspenso, por la acción del VAR, que analizó una supuesta mano de Lobos en la acción previa al tanto de la U. Una mano que no fue más manos que la de Valber Huerta en la jugada que generó el tiro de esquina del gol. Roberto Tobar no dudó con ninguna. No hubo mano digna de cobrar. Y así se decretó el tanto de la victoria del chuncho.

Festeja la U, que tenía una estadística horrorosa en sus clásicos contra la UC y Colo Colo. Solo dos triunfos de los últimos 28 partidos. Hasta ayer, porque de la mano de Larrivey volvió al triunfo en este tipo de compromisos. Algo que no pasaba desde el 27 de octubre de 2017. Así terminó con cuatro temporadas de sequía ante uno de los grandes del fútbol chileno. Y solo por eso, Universidad de Chile festeja. Y sonríe. Escala en la tabla, con 22 puntos. Todo gracias a Joaquín Larrivey. Y ojo, con un técnico de la casa, interino, pero del riñón del club: Esteban Valencia.

FICHA DEL PARTIDO

U. de Chile 2: Cristóbal Campos; Yonathan Andía, Osvaldo González, Ramón Arias (80′, Luis Casanova), Marcelo Morales (90+3′, Diego Carrasco); Gonzalo Espinoza, Sebastián Galani, Mario Sandoval (90+3′, Camilo Moya); Marcelo Cañete (73′, Nahuel Luján); Franco Lobos, Joaquín Larrivey. DT: Esteban Valencia.

U. Católica 1: Sebastián Pérez; Raimundo Rebolledo (80′, Gastón Lezcano), Germán Lanaro, Valber Huerta, Alfonso Parot; Ignacio Saavedra; Marcelino Núñez (80′, Edson Puch), Juan Leiva; José Pedro Fuenzalida, Fernando Zampedri, Diego Valencia. DT: Gustavo Poyet.

Goles: 1-0, 62′, Larrivey anticipa a Lanaro y anota tras centro de Morales; 1-1, 69′, Zampedri conecta un centro de Núñez desde la derecha; 2-1, 89′, Larrivey captura un balón en el área y define a la esquina de Pérez.

Árbitro: Roberto Tobar. Amonestó a Espinoza (U); Parot, Zampedri, Leiva.

Estadio El Teniente de Rancagua: sin público.

En cursiva, jugador juvenil