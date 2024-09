Las duras críticas que recibe Marcelo Bielsa tras el opaco nivel de Uruguay en la doble fecha de Eliminatorias

No hay respiro para Marcelo Bielsa en Uruguay. La magra cosecha obtenida en la pasada doble fecha de las Eliminatorias, donde obtuvo dos puntos de seis posibles, hizo que la prensa de ese país lo criticara por la conformación de la plantilla y le pusiera presión para lo que viene en octubre, más allá de que el técnico rosarino tuvo que varias mucho en su convocatoria, debido a los cinco jugadores suspendidos por los incidentes ocurridos en la pasada Copa América y otros dos con molestias físicas.

Las bajas eran Darwin Núñez (castigado por 5 fechas), Rodrigo Bentancurt (4), Mathías Olivera (3), Ronald Araujo (3) y José María Giménez (3). Además de lo lesionados, Nicolás De la Cruz y Giorgian De Arrascaeta.

Eso no importó a la hora de los análisis en Uruguay. Menos si se consiguen dos empates sin goles, ante Paraguay y Venezuela. Con eso perdieron el segundo lugar que ostentaban hasta antes de los encuentros. Hoy son terceros, ya que los superó Colombia. Al Loco no le perdonan que insista en poner a Cristian Olivera, jugador de Los Ángeles FC, como centrodelantero. “Ante Venezuela actuó 45 minutos en esa posición y luego pasa a jugar como extremo por izquierda, la misma que desempeña en el otro partido que fue titular, ante Bolivia en el Centenario”, redactó el portal Fútbol de Uruguay.

Uruguay no pudo ante Venezuela.

Luego añaden que: “Hasta el momento en cinco participaciones con la Celeste no logró convertir y es quizás el jugador más resistido por los hinchas, pero también uno de los que más oportunidades tuvo por parte del DT. Tampoco pasó desapercibido que ante las ausencias de Darwin Núñez y Federico Viñas en esta doble fecha, no utilizó ni un minuto a Luciano Rodríguez, campeón mundial sub-20 y actual jugador del Bahía”.

“También llamó la atención la utilización de Facundo Torres en el duelo ante la Vinotinto, donde ingresó a los 54′ y salió a los 87′ del mismo partido, una equivocación que Marcelo Bielsa asumió como propia”, añaden.

Algo que el entrenador explica en la rueda de prensa posterior al juego ante los llaneros. “Hay veces que los jugadores, que son los que públicamente enfrentan la evaluación, no son responsables de los errores que cometemos los entrenadores. Entendí que si no robustecíamos aún más la recuperación de la pelota, nos iba a costar a mantener el arco en cero. Me dio mucha tristeza”, fueron sus palabras.

Para la Oral Deportiva, hay que poner énfasis en qué momento llegan los futbolistas a su selección. “La inquietud mayor va por el lado de rendimientos individuales bajos, lo cual redunda en un juego asociado productivo”, aseveran.

Funcionamiento que debería mejorar con los retornos de De la Cruz, De Arrascaeta, Nández y Valverde, pero los colegas insisten en que: “Bielsa deberá trabajar mucho para mejorar el rendimiento de una selección que parece no haber aprovechado el mes de trabajo conjunto que tuvo en la Copa América. De haberlo hecho el funcionamiento debería ser bastante superior al mostrado en la pasada doble fecha ya que la mayoría de quienes estuvieron en cancha trabajó con Bielsa en Estados Unidos”, concluyen.