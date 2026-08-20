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    Las primeras pizarras del Superclásico: Ortiz mueve a Arturo Vidal y Gago mantiene la fórmula

    A falta de varios días para el choque más importante del fútbol chileno, los técnicos de Colo Colo y la U delinean las probables formaciones.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Fernando Ortiz y Fernando Gago (Fotos: Photosport)

    El Superclásico se juega el domingo. Se trata de un duelo decisivo. Colo Colo y la U están separados por diez puntos en la tabla de posiciones. Un triunfo encaminaría decisivamente al Cacique hacia el título de la Liga de Primera. Le permitiría ponerse a 13 puntos de los laicos. Los estudiantiles, en tanto, buscan acortar la diferencia y mantener la esperanza.

    Fernando Ortiz y Fernando Gago, los entrenadores de ambas escuadras, ya trabajan fórmulas. En las mentes de ambos entrenadores figuran virtudes y debilidades propias y ajenas. El objetivo es encontrar la propuesta que permita poner en evidencia al rival. Que, por añadidura, es el máximo posible, en ambos casos.

    Las primeras pizarras del Superclásico: Ortiz mueve a Arturo Vidal y Gago mantiene la fórmula

    En el Cacique, el empate frente a O’Higgins sembró cierto grado de inquietud. Sobre todo por el funcionamiento defensivo. Las aprensiones están puestas sobre la última línea. La propuesta de tres defensores se vio superada por los rancagüinos en algunos momentos del choque en el Monumental. Hay dudas sobre el rendimiento de Arturo Vidal, el líbero, aunque el Rey salió a aclarar que está plenamente vigente, aunque admitió cierta lentitud.

    La primera señal que entrega Ortiz es que Vidal es la pieza que le genera dudas. En un primer ensayo, lo sacó de la posición de líbero, que viene ocupando hace un tiempo. En esa plaza ocupó a Iván Román, el último refuerzo, quien debutó el domingo, ante los celestes. Lo flanquearon Jonathan Villagra y Joaquín Sosa. En la mitad, Tomás Alarcón le cedió el puesto a Vidal. El bloque lo completaron Jeyson Rojas, Víctor Méndez, Álvaro Madrid y Diego Ulloa. En el ataque aparecieron Leandro Hernández y Javier Correa.

    Arturo Vidal (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    En la otra variante, Vidal volvió a la defensa, acompañado por Villagra y Sosa. En el mediocampo formaron Rojas, Madrid, Méndez y Ulloa. En el ataque, dispuso un tridente: Leandro Hernández, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán.

    Felipe Raipán, quien este jueves disputará un amistoso con la Selección Sub 16, será liberado después del duelo y estará a disposición del Tano.

    Estabilidad azul

    Si fuera de la cancha la U está apremiada por los líos relacionados con el caso Sartor, dentro de ella Fernando Gago pretende dar señales de estabilidad. El transandino optará por repetir la alineación que venció a Deportes Limache en la última jornada: Castellón; Hormazábal, Zaldivia, Ramírez y Morales; Barrera, Aránguiz y Arce; Guerrero, Vargas y Assadi.

    La disputa está puesta en los sitios en la banca de suplentes. Igor Lichnovsky, flamante refuerzo de los universitarios, es uno de los que apunta a integrar la convocatoria. El otro es Octavio Rivero. El delantero uruguayo, campeón con los albos en 2017, superó los problemas físicos que arrastraba y está disponible para el exmediocampista de Boca Juniors y el Real Madrid. Tobías Reinhart, uno de los fichajes estudiantiles para el cierre de la temporada es otro de los que busca un sitio entre las alternativas.

    Más sobre:SuperclásicoColo ColoLa UUniversidad de ChileFernando OrtizFernando GagoFútbolFútbol Nacional

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