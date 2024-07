LeBron James lidera al Dream Team de Estados Unidos en un debut de ensueño en el baloncesto olímpico

No marca más puntos que sus compañeros, pero sin duda que fue la estrella del debut de Estados Unidos en el baloncesto olímpico. LeBron James, uno de los referentes de la NBA, lideró el triunfo de su país ante Serbia. Y ojo, que no fue un partido fácil. Los europeos no querían ser comparsa del Dream Team y así lo demostraron en el primer cuarto, donde sacaron una buena ventaja ante los norteamericanos. Pero el nacido en Ohio no estaba para sorpresas y, con varios dobles, emparejó el marcador.

El primer cuarto fue para los favoritos, 25-20, y significó el despegue en el partido. Mas, los balcánicos no se rendían. De la mano de Nikola Jokic, otra de las estrellas de la liga estadounidense, Serbia mantenía las esperanzas y evitaba que su contrincante se alejara demasiado en el marcador.

Fue así como el segundo cuarto terminó con una ventaja de sólo nueve puntos para los norteamericanos (58-49). El partido estaba caliente y LeBron James lo encendió aún más con una fuerte falta sobre Filip Petrusev.

Las escaramuzas no se hicieron esperar y por un momento se olvidaron que varios de ellos son compañeros en la competencia que se roba las miradas del mundo. Pero eso sólo favoreció a los de nuestro continente, porque terminaron el tercer cuarto con 19 puntos de ventaja (84-65) y la sensación de que la lucha había terminado.

Sentimiento que se ratificó en el último cuarto, dónde Estados Unidos dominó sin contrapeso y selló el marcador en 110-84. Tablero que dejó al jugador de los Phoenix Suns, Kevin Durant, en el primer lugar con 23 puntos, luego vino LeBronJames con 21 y al serbio Nikola Jokic con 20.

Estados Unidos vuelve al ruedo, el próximo miércoles 31 de julio, contra Sudán del Sur y termina su participación en el grupo C, ante Puerto Rico, el sábado 3 de agosto. Serán las primeras estaciones del equipo que busca su decimoséptimo título olímpico de baloncesto masculino. El quinto en línea desde que ganaron en Beijing 2008 y podría ser la tercera medalla de oro del hombre que ocupó el trono que dejó vació Michael Jordan.

En medio de todo el desenfreno olímpico, LeBron James habló sobre cómo es jugar junto a Durant y cómo los dos trabajan bien juntos para ayudar a su país a asegurar los triunfos. “Creo que sacamos lo mejor de cada uno. Tenemos mucha experiencia en el baloncesto FIBA, hemos jugado mucho baloncesto internacional en lo que respecta a los Juegos Olímpicos o Campeonatos del Mundo. Así que tenerlo de nuestro lado, de mi lado, es un placer, sin duda”, dijo.

El destacado basquetbolista acabó rozando el triple-doble y para él eso fue lo que dictó el partido frente Serbia. “Sea lo que sea necesario para nuestro equipo, quiero decir, va a ser alguien diferente en cada partido. Tenemos ese tipo de potencia, pero simplemente trato de mantenerme en la mejor forma posible, y si me cuesta jugar muchos minutos, no lo voy a hacer. Todos están listos, así que es un buen comienzo para nosotros, y esperamos poder trabajar un poco más y prepararnos para Sudán del Sur el miércoles”, apuntó.