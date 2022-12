Lionel Messi, figura de Argentina: “Este es mi último Mundial y que termine de esta manera, jugando una final, es algo increíble”

Hace 10 horas Tiempo de lectura: 3 minutos

Lionel Mesi recordó su decisión de renunciar a la selección, tras llegar a su segunda final en un Mundial. FOTO: AP.

El delantero dedicó al triunfo a su familia y los hinchas transandinos. Asimismo, aseguró que "no sé si es mi mejor Mundial, pero hace tiempo que disfruto esto". Además, recordó cuando renunció a su equipo nacional: ". En algún momento tuve dudas, pero me di cuenta de que no era el camino".