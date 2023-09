Lionel Messi no se conforma con una Copa del Mundo: “Este grupo no se va a relajar”

Los campeones del mundo comenzaban la defensa de su corona ante el siempre complicado Ecuador. Y si bien, Argentina manejó el partido -casi sin contrapesos- parecía que el gol iba a quedar atorado en las gargantas de los miles de fanáticos que repletaron el Monumental de River.

Pero, apareció el extraterrestre. Ese que no falla si le das una oportunidad. Y la chance para Lionel Messi llegó al minuto 78, cuando una falta fuera del área le dio otorgó un tiro libre peligrosísimo a los albiceleste. El resto fue historia. La némesis de Cristiano Ronaldo le pegó de manera exquisita y anotó el único gol del encuentro.

“Sabíamos que sería muy difícil ganar, porque jugamos contra una gran selección, que viene demostrando desde las Eliminatorias pasadas que tiene muy buenos jugadores, que son fuertes físicamente y que tienen claro lo que hacen”, fue lo primero que dijo el ahora jugador del Inter de Miami tras la victoria.

Luego añade que saben que ahora deberán siempre rendir al cien por ciento y afirma que “hoy quedó demostrado, en los amistosos que jugamos y hoy que era por los puntos, que este grupo no se va a relajar más allá de lo que logró, que es algo histórico y extraordinario. Sabemos que, si bajamos un poquito, nos pasan por arriba. Va a haber partidos duros como este, derrotas seguramente, pero tenemos que estar con la cabeza sobre los pies”.

Acto seguido insiste en que lo de Qatar quedó atrás y enfatiza que “tenemos que ser conscientes que disfrutamos muchísimo de todo esto, pero lo que hicimos ya pasó. Hay que mirar hacia adelante, hay que pensar siempre en lo que viene”. Y es ese futuro lo que preocupa a los habitantes del otro lado de la cordillera, pues -pese a que fue reemplazado cuándo faltaba sólo un minuto para que se cumpliera el tiempo reglamentario- ya se habla de la edad (36) y el físico de la Pulga.

“Se dio así. Seguramente no sea la última vez que empiece a salir durante los partidos, pero me sentí muy bien. Fue un partido difícil de jugar, muy físico, muy duro, pero me sentí muy bien”, aclara.

Por último, entre los récords que alcanzó con su golazo, Lionel también escala al primer lugar de la tabla de goleadores de las Clasificatorias con 29 tantos y comparte el podio con el ausente Luis Suárez. “Es un placer estar ahí los dos, con lo que significan las Eliminatorias. Que estamos los dos ahí es algo muy lindo para los dos”, concluye el ídolo transandino.