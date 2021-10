Lo colistas no se sacan ventaja: Melipilla y Wanderers terminan 1-1 en La Pintana para seguir en la zona roja

La lucha por no descender vivió una apretada lucha en La Pintana. El local Melipilla y Santiago Wanderers, penúltimo y colista respectivamente, no se pudieron sacarse ventajas y terminaron 1-1, en un resultado que no conviene a ninguno de los dos.

Desde el inicio, los Potros mostraron la convicción de romper la racha de los caturros. Antes de los 20 minutos ya habían generado un par de aproximaciones, pero la fórmula para abrir la cuenta en el sur poniente de la Región Metropolitana.

A los 21 minutos, Víctor Espinoza derribó a Cristián Závala y el juez Cristian Garay no dudó en cobrar la pena máxima. Gonzalo Sosa no dudó en la ejecución y engañó completamente al meta verde Mauricio Viana.

Pero si hay algo que ha mostrado el cuadro porteño en estas últimas fechas, eso es la reacción. Felipe Alvarado tenía clara esa premisa cuando anotó el empate a los 29 minutos, con un puntazo perfecto desde el vértice del área.

Verde, complicado

La suerte pudo ponerse a favor de los visitantes, pero el gol de Néstor Canelón, al borde del descanso, fue invalidado por posición de adelanto en la asistencia de la conquista.

Una tarea que se puso aún más complicada con la expulsión del caturro Matías Marín, cuando recién comenzaba la segunda parte del duelo. Como era de esperar, el hombre de menos limitó demasiado las ínfulas del cuadro visitante. Sin embargo, el elenco metropolitano que hoy dirige Cristián Arán no encontraba la manera de volver a doblegar la resistencia del rival.

A los 73 minutos, Sosa desperdició la oportunidad de cerrar el marcador para Melipilla, pero su disparo dio de lleno en el travesaño, cuando el delantero estaba en área chica.

Wanderers tampoco se achicó frente a la adversidad. Incluso, el delantero Ronnie Fernández estuvo cerca de lograr el segundo tras la mala salida del meta Nicolás Peranic.

Sin embargo, las malas noticias no cesaron para los visitantes. A instancias del VAR, el árbitro Garay expulsó de manera directa a Fernández, líder y goleador porteño, a cuatro minutos del final.

Y como si faltaran más argumentos para catalogar al partido como disputado, el local quedó con diez hombres con la roja de Diego Alvarado.

Pero no hubo tiempo para más. Melipilla mantuvo los siete puntos de ventaja sobre el elenco wanderino, que cortó una racha de cuatro victorias consecutivas para mantenerse en el último puesto.