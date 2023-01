Los primos Grimalt se consolidan como marca

Los primos Grimalt cerraron un 2022 soñado, consolidados en el top ten mundial del vóleibol playa y ganando el oro en los Juegos Sudamericanos y el torneo de Gstaad, el más importante que jamás haya ganado alguna dupla chilena. Un hito para Esteban (31) y Marco (33).

“Estamos pasando por una etapa súper madura en nuestro deporte, en la que llevamos 12 años en el alto rendimiento y 15 practicando vóley playa. Estamos pasando por una muy buena etapa física, sumado al buen trabajo que está haciendo el cuerpo técnico provoca que tengamos mucha claridad y confianza en el juego”, dice el mayor de la dupla.

Una prueba de esto fue la obtención del premio al Mejor de los Mejores que entrega el Círculo de Periodistas Deportivos. “Fue un premio al gran año que tuvimos, pero también por la trayectoria y por el tiempo que le dedicamos; por las medallas; por ser los primeros en participar en los Juegos Olímpicos, y además este año ganamos la fecha más importante del circuito en Suiza, que es la que todo jugador de vóley playa quiere ganar, porque es la más prestigiosa”, apunta Esteban.

La temporada no fue fácil para el binomio. Comenzó con bastantes dudas, pero los resultados llegaron: “Marco estaba volviendo de una lesión y nos tomamos un tiempo mucho mayor de preparación. No partimos con mucho ritmo ni buenos resultados, pero terminó siendo el mejor año de nuestra carrera, lo que confirma que el trabajo, la resiliencia y la perseverancia son lo que lleva a los resultados. No solo conseguir el objetivo, sino que vivir ese proceso es lo que nos forma como personas y atletas”.

El apoyo familiar siempre ha sido clave en este camino. “Nosotros tuvimos la suerte y el privilegio de tener una familia que nos apoyó al cien por ciento en cada una de las decisiones, siempre estuvieron detrás de nosotros y eso es fundamental”, destaca Esteban.

Con este gran presente, ambos explican los objetivos para este año. “Comenzamos en enero, los puntos ya empiezan a contar para la clasificación olímpica para París 2024. El Campeonato Mundial de vóley playa que comienza dos semanas antes de los Panamericanos y Santiago 2023 son los objetivos principales del año, pero todos los torneos en el primer semestre y previos a esas competencias van a ser importantes para sumar en esa clasificación. Estamos buscando nuestros terceros Juegos Olímpicos, subir nuestros resultados; queremos pelear por una medalla histórica para nuestro deporte. Ese es el objetivo. La motivación está y estamos súper respaldados”, señala Marco.

Este último no duda en establecer la importancia de la dupla para esta disciplina. “Nos sentimos la punta de la flecha, abriendo un camino en un deporte que no era tan popular ni masivo. Hoy son muchos más los deportistas integrando las selecciones nacionales, los distintos clubes ya tienen su rama de vóley playa. Hoy hay un equipo técnico mucho más completo que cuando partimos, una federación mucho más activa, el Comité Olímpico y el Ministerio del Deporte están apoyándolo mucho más y tomándolo como un deporte prioritario en Chile. Y eso es un legado que estamos dejando por el trabajo que hemos realizado en estos 15 años. Estamos orgullosos y contentos por eso”, expresa.

El exitoso binomio está lejos del retiro y ya proyectan lo que sucederá después de París. “Hemos conversado que queremos un periodo olímpico más, si es que no hay una lesión. Llegar a Los Angeles sería una base para nuestra carrera. En ese sentido, el vóley playa es un deporte bien longevo y hubo deportistas en los últimos Juegos de Tokio que estaban sobre los 40. E, incluso, después de Los Angeles queremos ver si podemos ir por más, si estamos bien físicamente y con los objetivos claritos”, anuncia Esteban.

Los planes

Pero no son solo esos los planes que tienen los primos en mente. Cuenta Esteban que la faceta empresarial está bien desarrollada, aprovechando sus estudios de Ingeniería en Administración de Empresas en la Universidad Andrés Bello.

“Le hemos ido dando vuelta a lo que queremos hacer después de nuestra carrera. Queremos seguir ligados al deporte, quizás no desde un inicio en la parte técnica o formativa, pero sí estar en la producción de eventos. Es fundamental tener eventos de buen nivel para el desarrollo del vóley playa, creación de centros deportivos…”, enfatiza.

“Tenemos nuestro nombre súper bien trabajado, nuestra marca Primos Grimalt. Sabemos que somos un referente en nuestro deporte y queremos incorporar centros. Nuestro norte va más allá del vóley playa; apuntamos al deporte en general. Queremos fomentar la actividad física y crear talentos en amplia gama de deportes”, sostiene Marco.

Es por eso que en los próximos días tendrán un importante impulso en esta materia. “El 13 de enero vamos a lanzar nuestra alianza con el Centro Deportivo Mediocampo, que está en el Portal Los Bellotos en Quilpué. Va a ser la primera piedra de nuestro gran proyecto de crear centros deportivos como Primos Grimalt. Encontramos unos socios que van en el mismo camino que nosotros, tienen los mismos objetivos y estamos respaldando un gran proyecto que lleva un tiempo funcionando. Ahora nos sumamos nosotros para potenciarlo aún más. Llamamos a la empresa privada para que confíe en nuestro proyecto”, concluye el mayor de los Grimalt.