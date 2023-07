Luis Marín responde al emplazamiento de Marcelo León a Miguel Aceval: “Sobrepasó mucho el límite, da un poquito de vergüenza ajena”

Luis Marín enfatiza en que no quiere darle mayor relevancia al emplazamiento que recibió en el insulto de Marcelo León, ex arquero de Deportes Temuco y actual concejal de la comuna a Miguel Aceval. En un evento, el exgolero encaró al ex zaguero de Colo Colo, uno de los beneficiarios del Fondo de Retiro que implementa el Sifup, que ya va para su sexta entrega. “La forma es la menos adecuada. No sé si me sorprenden tanto las declaraciones o lo que él quiera decir, pero la forma no es la correcta. Da un poquito de vergüenza ajena, también. La situación complicada la vivió Miguel, también nos nombra a nosotros. A mí, a Gamadiel, por un tema que ya todos conocemos, pero que para nosotros se dio vuelta la página hace rato. Sufrimos dos demandas de un grupo de exjugadores y las perdieron en la Corte. Ahí se demostró que no había nada extraño, que era un proyecto bien canalizado, que había sido asesorado y guiado por empresas de nivel mundial”, establece, de entrada, el secretario de la entidad que agrupa a los futbolistas profesionales chilenos, a El Deportivo.

El fondo de la discordia

¿Puede recapitular sobre el Fondo de Retiro y cuál era su objetivo?

Es un proyecto que presentamos desde 2016, cuando postulamos como directiva. Estaba en nuestros planes generar una ayuda no solo económica a jugadores que iban saliendo a retiro, sino un proyecto educacional y de salud que hemos ido concretando. El fondo de retiro tenía como objetivo entregar un reconocimiento a jugadores que se fueran retirando, que deben cumplir un mínimo de requisitos: 15 años de carrera, como una escala 1, tener Cuarto Medio y si no lo tiene se hace la nivelación de estudio, haber participado en los programas posteriores, haberse retirado en Chile y tener las cuotas sindicales al día.

Ahí se activó una asociación de jugadores en la que estaba León, que reclamaba que el beneficio le llegaba a quienes menos lo necesitaban.

Nunca fue una agrupación. Hasta hoy se mantienen como un grupo de WhatsApp. Tuvimos reuniones con ellos. Las mantengo grabadas, porque fueron por Zoom, en pandemia. Les ofrecimos ciertas cosas y les dijimos que lo ideal era canalizarlas bajo un proyecto. No nos presentaron nada. Una fue tener la opción de estar administrando el club social y deportivo nuestro, que tiene escuelas de fútbol en todo Chile. Tampoco. Hoy, por un acuerdo marco, aportamos un dinero anual a la corporación Jugadores por Siempre, como al fútbol femenino. Es un monto fijo anual que distribuyen en acciones benéficas a exjugadores o en el mejoramiento de la sede en Lira, en canastas familiares a exjugadores, sillas de ruedas, medicamentos. Si es estrictamente necesario, aportamos más en situaciones puntuales. No es de palabra. Ellos nos entregan un balance y lo que van haciendo.

¿El Sifup nunca ha dejado de lado a los exjugadores organizados?

Nunca. Hemos sido mandatados para cierta ayuda y cuando es un poquito mayor, se le consulta a la asamblea. Administramos el sindicato, pero en ciertas situaciones es la asamblea o cierta comisión específica las que son partícipes de decisiones importantes del gremio.

El directorio del Sifup, en una de sus asambleas.

¿El Fondo de Retiro sigue funcionando?

Se mantiene. Es el proyecto principal y si no me equivoco este año es el sexto. Así como el de educación, es un pilar. Todos los años se retira un grupos de jugadores. En noviembre es el próximo. Hay 20 o 22 jugadores que están en el programa. Se mantendrá siempre, mientras dure la licitación de la televisión. Es clave dentro del proyecto de la Fundación de Desarrollo del Futbolista.

¿Toman estos ataques como personales?

Lo que pasó con Miguel el fin de semana sobrepasó mucho el límite. Es vergüenza lo que da cuando ves algo así. Si te pones a ver las redes sociales de Marcelo León, que es un funcionario que trabaja en una entidad municipal… Es un partido amateur, que se le da mucha importancia en la zona. Van muchos niños. Hemos ganado dos recursos en la Corte, pero hasta hoy mantiene una rabia muy grande. El sindicato no vive de lo que recibe de TNT, tiene recursos propios, los mismos que ha recibido siempre. Hoy recibimos menos plata que antes. Cuando llegamos en 2016 recibimos una cuenta corriente con $ 400 millones, con un caos administrativo. El sindicato no tiene deudas. No vive de la televisión. Eso es exclusivamente para el fondo de retiro y para el de salud. Ese proyecto es auditado por Turner. Se fiscaliza hasta el último peso. En cinco años, hemos logrado ahorrar para comprar un complejo de más de $ 1.500 millones al contado, con un plan de modernización, de negocios, para que al término de este año logremos un autosustento. Los hechos demuestran nuestro trabajo, de un plan que se les presentó en 2016. Hoy estamos iniciando un plan de hotelería.

Planes y proyectos

¿Qué otros planes tienen?

Un acuerdo con el ISL (el Instituto de Seguridad Laboral) nos ha permitido solucionar los problemas de salud que pudieran tener los jugadores. El ISL logró un acuerdo con la clínica Meds, que va a ser prestador. Estamos generando un convenio con Banco Estado para que se puedan bancarizar y se solucionen problemas con jugadores que tienen contratos desde los 16 años, que reciban educación financiera, que puedan optar a su primera vivienda con subsidio y para que los extranjeros puedan tener una cuenta y no anden con dinero en efectivo. Es un programa especial.

¿Cómo está la relación con la ANFP?

Ha sido siempre la misma. No es una relación muy de amistad. Hemos intentado que el trabajo se lleve de buena forma, pero no se ha logrado. Hace pocos días nos dimos cuenta de que la ANFP desmintió la multipropiedad. Esperamos que en un corto plazo se logre la separación de la federación con la ANFP, que cumpla con todo lo que requiere y que se pueda realizar un trabajo en conjunto en toda el área, no solo en lo profesional. Se requiere mucha transparencia, mucha probidad. El trabajo conjunto con la ANFP está bastante al debe. Hemos logrado trabajar con el estado en la mesa de Seguridad, pero no hemos logrado enlazar en proyectos puntuales.

Se ha criticado la participación de los representantes como dueños de clubes y la presencia de las casas de apuestas. Sin embargo, con ambos actores están vinculados los futbolistas, que trabajan con esos agentes o que promueven las casas de apuestas, ¿el Sifup ha intervenido en eso?

Por eso hemos hablado de la multipropiedad, del rol fiscalizador de la ANFP y de que el gobierno tiene una labor fundamental. También tiene que hacerse cargo. Tiene que haber una reformulación de las sociedades anónimas, algo que habló Ricardo Abumohor. Ya llevan 20 años y nunca la han tenido. Sobre la relación entre las casas de apuestas y los jugadores: todos los años visitamos a los planteles. Los aconsejamos. Lo hicimos hace dos años, cuando comenzaron. Lo recalcamos el año anterior. Y hemos creado una aplicación móvil. Todos los jugadores del sindicato tienen un usuario y una contraseña. En la aplicación tienen el Red Button, donde pueden hacer anónimamente una denuncia por amaños de partidos o entreveros con casas de apuestas. Eso los cubre de cualquier acción que pueda realizar la FIFA. Todos los jugadores tienen en sus camarines cierta cantidad de tarjetas, que tienen un raspe. Ahí les aparece un código para hacer la denuncia, que es anónima, que llega directamente a la ANFP, a nuestra parte legal y a la FIFpro.

Ya, pero la pregunta es si no se ve mal que mientras todo el medio cuestiona la participación de las casas de apuestas en el fútbol haya futbolistas que las promuevan en redes sociales.

No tenemos la facultad de prohibirles a los jugadores que lo hagan. Tienen todas las advertencias, los consejos que les hemos dado en sus camarines o la difusión en la app, pero no podemos impedirles que lo hagan.

¿Se están exponiendo a potenciales sanciones?

Es que ni siquiera las casas de apuestas tienen sanciones en Chile. Hoy son los principales sponsors de muchos clubes y de la asociación. Es muy poco lo que puede hacer el gremio en ese sentido.