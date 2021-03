Manuel Pellegrini: “El momento en que más cerca estuve de la Selección fue cuando estaba en la presidencia Arturo Salah”

Manuel Pellegrini se toma una pausa para hablar de su carrera, del actual momento del Betis, de Claudio Bravo y hasta de la Selección. “Mi momento personal es el mismo en cualquier etapa de mi carrera. La exigencia hacia mi persona por mi mismo ha sido la base por la cual he podido estar trabajando 22 años seguidos en el extranjero, en distintos países y clubes, pero siempre con el mismo desafío de hacer lo mejor posible”, declara en una extensa entrevista que le concedió a la radio ADN.

El entrenador del Betis habla de su futuro, que suele ser vinculado con la Roja. Y, en ese contexto, revela la que considera la oportunidad más cercana que tuvo de dirigir a la Selección. “Veo difícil volver a dirigir en Chile o en Sudamérica, me queda ese desafío de la selección nacional, donde el momento que estuve más cerca fue cuando estaba en la presidencia Arturo Salah”, desclasifica. “Pero siempre he sido reticente a tomarla porque no me gusta el trabajo de selección. Me gusta competir domingo tras domingo y trabajar en la semana con los jugadores”, explica respecto de su negativa a asumir el desafío.

Pellegrini se refiere, también, a la relación con Claudio Bravo, a quien tuvo que relegar a la suplencia en el equipo andaluz. “No necesito hablar de Claudio Bravo. Su carrera habla por él. En Betis he podido conocerlo más. Ha estado en el nivel que esperábamos de él. Me ha impresionado su capacidad de liderazgo jugando y afuera. Está contento acá”, dice en relación al vilucano.

También aborda la trayectoria de Matías Fernández, a quien fichó para el Villarreal en 2006, cuando el calerano se había consagrado como el Mejor Futbolista de América, aunque no logró revalidar esa condición en el Submarino Amarillo. “Matías Fernández hizo una buena carrera. Quizás le pudo faltar un poco de velocidad a su juego para ser un jugador top. Pero al 99% de los jugadores les gustaría tener la carrera de él”, sentencia.

También le dedica una reflexión a Juan Román Riquelme, con quien terminó distanciándose. “He visto pocos jugadores con la visión de campo que tenía Riquelme. Fue un orgullo dirigirlo pero con él tuve un problema que era imposible dejarlo pasar. Hoy habría tomado la misma decisión que tomé en su momento”, recuerda.

Finalmente, analiza la importancia del VAR en el fútbol. “El fútbol mejora con el VAR. A lo mejor somos muy exigentes con el sistema. Hay muchas jugadas en que no debería intervenir y dejar al árbitro resolver, están condicionados”, sostiene.