Manuel Pellegrini se queja tras su clasificación copera en Ibiza: “Me extrañó que la conferencia de prensa fuera en una cafetería”

Fue un partido diferente para el Betis. El cuadro andaluz clasificó merecidamente a los octavos de final de la Copa del Rey, el título que defiende, aunque tuvo más de un problema para golear a CD Ibiza Islas Pitiusas. Así lo explicó el técnico Manuel Pellegrini.

“Estamos contentos por la clasificación. En esta instancia los equipos de menor categoría tienen una motivación extra. Ellos se pusieron en ventaja por un error nuestro, pero mantuvimos la calma y sabíamos que podíamos dar vuelta el partido con velocidad e intensidad”, aseguró el Ingeniero en una casi improvisada conferencia de prensa.

Asimismo, completó que “antes de dar vuelta el partido creamos tres o cuatro ocasiones que pudieron hacer la diferencia. Tuvimos mayor madurez, no desesperamos para jugar rápido en un campo con algunas imperfecciones”.

Sin embargo, un partido de tal magnitud para la CD Ibiza Islas Pitiusas se jugó en un recinto para sólo 1.000 espectadores. La cancha de entrenamiento del otro equipo balear, el UD Ibiza, que juega en Can Misses con aforo de 6.000 personas. Una situación en la que reparó el técnico chileno.

“Es raro que un partido tan importante para el rival no se jugara en el estadio de al lado, que es más grande. No sé las razones, pero hubiera ido más gente. Me extrañó que la conferencia de prensa fuera en una cafetería”, comentó el ex central de la U.

Sobre el sorteo de octavos, que se realizará el viernes, el DT señaló que “el cuadro que nos toque en la próxima ronda será solo eso. Estamos en octavos de final y quedan menos rivales, pero cualquier cuadro de LaLiga es complicado”.

Consultado sobre la gran cantidad de partidos en este 2023, Pellegrini afirmó que “tenemos un plantel consciente de que tenemos un calendario apretado. La temporada pasada nos mantuvimos vivos en todos los frentes bien arriba en los torneos. Necesitamos de todos los jugadores y siempre hacemos los equipos pensando en lo mejor para cada una de las confrontaciones. La base es el tiempo de recuperación que tiene cada uno de los jugadores”.

Reclamos de Ibiza

El rival reclamó un par de polémicas en el encuentro: el gol de Edgar, quien estaba presuntamente en fuera de juego; además de un tanto anulado en el final del pleito. Situaciones desestimadas por el Ingeniero.

“No sé si el par de jugada polémicas que ellos reclaman hubieran cambiado el partido. Nos creamos varias opciones para generar la diferencia. El marcador se hubiera movido igual, a pesar de esas jugadas controvertidas”.

Consultado sobre el saludo que se dio con el técnico rival Manu Calleja -el mismo que dijo admirarlo en la previa- el chileno respondió que “lo felicité (a Caleja) porque su equipo compitió desde el principio hasta el final, nunca nos puso el partido fácil. Tampoco trató de ensuciar el juego, por eso desearle suerte de aquí a lo que resta de temporada”.

El Deportivo