Manuel Pellegrini se resigna a la falta de refuerzos: “No hay capacidad para ir al mercado”

Vuelve la liga española. Y regresa el Betis de Manuel Pellegrini. El cuadro sevillano enfrentará -este jueves, a las 15.15- al Athletic de Bilbao, en el estadio Benito Villamarín, con el objetivo de seguir luchando por una clasificación a la Champions League de la próxima temporada.

Tarea complicada, pues la escuadra del chileno perdió el rumbo en las últimas fechas disputadas antes del receso mundialero: solo ganó un partido de los últimos cinco, y la dirigencia albiverde ya le anunció al Ingeniero que no habrá dinero para reforzar al equipo en el mercado de enero.

“El Betis tiene una plantilla que requiere de acuerdo a su realidad económica y de jugar cuatro competiciones. A todos nos gustaría traer jugadores, pero este grupo es para quitarse el sombrero por su esfuerzo y lo que ha conseguido. Hay que valorar lo que es esta plantilla más que mirar nuevos jugadores. De acuerdo a la realidad del Betis, la plantilla ha respondido mejor de lo que esperábamos”, reveló el técnico chileno.

Luego, agregó: “De fuera hacia el club no sabemos los movimientos que puede haber. Pero el club no está en el mercado, porque sabemos la situación económica que hay. No hay capacidad para ir al mercado y no pensamos hacer ningún movimiento. Si se concreta una salida importante que pueda ser una solución para el club, ya veremos cómo reaccionaríamos”.

Y esta última frase es para graficar las informaciones de la prensa hispana que hablan de la posible partida del goleador Borja Iglesias al Atlético de Madrid. “Son todo especulaciones y rumores. Mientras no haya nada concreto no analizaré nada y Borja Iglesias está centrado en el Betis ahora. Ya veremos en el futuro si pasa o no. Yo no especulo sobre los que pueden salir, porque no hay una certeza sobre ello”, detalló Pellegrini.

Por último, el director técnico se mostró conforme con la mini pretemporada que realizó el equipo durante el Mundial de Qatar. “Hicimos buenos amistosos y un buen trabajo en este tiempo y ojalá volvamos con la misma capacidad competitiva, aunque corrigiendo errores. Fue extraño tener el Mundial en estos meses y tratamos de programar la preparación lo mejor posible, extendiendo la temporada con la gira sudamericana y tuvimos después 25 días para trabajar física y técnicamente. El trabajo se realizó de acuerdo a lo diseñado”, concluyó.