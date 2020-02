Marcelo Espina y la búsqueda de un técnico : “No está definido uno, la verdad que no"

El nuevo entrenador de Colo Colo sigue siendo un enigma. Hoy fue la reunión del directorio de Blanco y Negro, en la cual se habló con respecto al reemplazante de Mario Salas. Posterior a este encuentro, el director deportivo del cacique, Marcelo Espina, confesó que aún no tienen a un director técnico definido, además enfatizó en que le han llegado una gran cantidad de nombres.

“No está definido uno, la verdad que no, tenemos que ver alguna alternativa ahí. Uno no puede ponerse del lleno en uno directamente, por que a lo mejor te sale mal”, dijo Espina, y agregó que “todavía no viaje a ningún lado. Hemos avanzado, pero no al ritmo esperado. Trataremos que esté definido para el debut en la Copa".

“A veces la gente se mueve por seducción, por desafíos, no crean que en el mundo todos se mueven por la plata. El escudo que tenemos también pesa en la elección a veces, si supieran la cantidad de nombres que me llegaron..."

“No quiero hablar de nombres, no favorece una negociación de club. Si fuese por nosotros lo quisiéramos tener mañana, hay una contraparte que también maneja sus tiempos. Una cosa es la lista mediática, y otra la que estamos evaluando. Tenemos algunos nombres e iremos avanzando", declaró Marcelo Espina.

Finalmente se refirió a la grave lesión que sufrió el joven delantero colocolino, Iván Morales, como un hecho desagradable, y descartó que ya se estuviera trabajando en el fichaje de otro ariete: “No, es muy prematuro todo eso. Nos enteramos después del medio día de la noticia”.