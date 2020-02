Mayne-Nicholls y el reemplazante de Salas: “No está en el torneo local”

“Estamos buscando a alguien que tenga cierta experiencia tanto en torneo internacionales como en ligas locales de cierta categoría, que tenga mucho carácter y que juegue el fútbol que le gusta a los hinchas, que normalmente es jugar ofensivo”. Así, Harold Mayne-Nichols, definió hoy el perfil del entrenador que Colo Colo busca para reemplazar al cesado Mario Salas.

Lo hizo en el Estadio Monumental, tras el anuncio de la Noche Alba Femenina (jueves, 19.00 horas), adelantando parte de lo que mañana tratará el directorio, que escuchará a Marcelo Espina el gerente deportivo a cargo de las negociaciones. “No está en el Torneo local (…). Esperamos resolverlo a la brevedad posible, para ir a jugar a Bolivia con uno nuevo”, aseguró el expresidente de la ANFP.

Además, Mayne-Nichols confesó que en el país no hay nadie que cumpla el perfil que buscan y que, aunque no necesariamente no será chileno, reconoció que Blanco & Negro está negociando fuera de Chile.

“No nos podemos autoimponer un tiempo habiendo otra persona al otro lado que puede no estar disponible para ese momento. Nos encantaría que ya para el partido de Wilsterman, evidentemente es nuestro principal objetivo, pero no nos podemos autoimponer que ya haya dirigido, que ya los conozca, que ya sepa, y que ya esté, sería el mundo ideal”.