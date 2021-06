¿Maripán o Sierralta?: el imperdible debate de Espina y Basaure en El Deportivo Copa América

Este viernes volvió El Deportivo Copa América, un programa dedicado al análisis de los partidos del certamen continental y a la participación de la Roja. Sus panelistas, Marcelo Espina y Cristián Basaure, evaluaron la nomina de Martín Lasarte para afrontar la competencia en Brasil.

“Me parece que es una buena convocatoria de Chile; los que tenían que estar, en su mayoría, están”, dijo Espina. El excapitán de Colo Colo fue optimista con el rendimiento de Chile en el torneo: “No me imagino que Chile pueda quedar afuera en la fase de grupos”.

Cristián Basaure, por su parte, valoró la presencia de la generación dorada en la nómina: “Son jugadores que ya tienen una cultura táctica. Uno ya puede decir que la Selección puede jugar con cuatro o jugar con tres en el fondo y va a ser competitiva igual. El resultado del partido con Bolivia es un accidente. Lo jugamos 100 veces y lo ganamos 99″.

¿Maripán o Sierralta?

Es una de las dudas que se ha instalado tras el partido con Bolivia. Espina considera que cualquiera de los dos podría quedarse con el puesto en la última línea: “Podría variar la situación de Maripán, porque está Sierralta muy bien. Yo pensé que a Medel le iba a costar un poco lograr la titularidad, pero entró bien”.

En ese sentido, Basaure, quien se desempeñó como futbolista en ese mismo puesto, defendió a Guillermo Maripán: “Para mí Maripán ha rendido hace mucho rato en la Selección. Son situaciones difíciles para el futbolista. Él no debe estar leyendo mucho sobre lo que pasó para no contaminarse”. De igual forma, no minimiza el rendimiento Sierralta, actual del defensa del Watford: “Hoy Sierralta está en un momento tremendo; gana por arriba, gana por abajo”.

El ‘9′

Entrando ya al detalle, nuestros panelistas hicieron un balance de algunas de las piezas cuestionadas en los últimos partidos de la Selección. Marcelo Espina se refirió a la falta de gol y a la ausencia de un centro delantero en Chile: “Hoy no hay un nueve de referencia, y tendrá que encontrarle la variante de jugar de una manera diferente o cambiar un poco el sistema. Además, el clásico ’10′ filtrador de pases ya tampoco hay, o hay cada vez menos”.

El próximo capítulo de El Deportivo Copa América será el próximo lunes a las 12.00 horas, con la previa del duelo ante Argentina en el debut de la Roja en Brasil. Te esperamos.

Revive la edición completa de este viernes a continuación: