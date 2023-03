Más tiempo efectivo, modificación al offside y regla anti-Dibu: los cambios que planea la IFAB para revolucionar el fútbol

El fútbol como se conoce podría cambiar radicalmente. Este sábado 4 de marzo, la International Football Association Board (IFAB), ente encargado de regular las reglas del balompié, se reunirá con la FIFA para discutir los próximos cambios al reglamento del deporte.

Principalmente, los temas a tratar tendrán relación con la pérdida de tiempo, la regla del fuera de juego, la capacidad de los arqueros para distraer en los lanzamientos penales, entre otros. Además, la instancia también contará con la presencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Arsene Wenger, director de desarrollo de la mencionada entidad.

Mayor tiempo efectivo

Una de las más grandes problemáticas que se instalan dentro de este deporte es la pérdida de tiempo. Ya sea por simulaciones u otros motivos, los partidos que en el papel duran 90 minutos terminan viendo un tiempo efectivo de juego muy inferior a lo establecido.

De hecho, estudios de estadísticas sobre este tema han revelado que, en promedio, un partido tiene 60 minutos de juego efectivo. Por este motivo, en el Mundial de Qatar 2022 se pudo apreciar cómo los jueces añadían sorpresivamente entre seis y diez minutos a los descuentos, con el objetivo de recuperar todo el tiempo perdido.

Para combatir este problema, una opción que está en discusión es la posibilidad de que el reloj se detenga ante cualquier situación en que el balón no se esté jugando. De esta forma, se combatirían las simulaciones, los tiempos que tarda cada jugador en ser sustituido, o incluso los minutos que se toman los jueces en revisar el VAR. Eso sí, no se sabe si esta norma podría derivar en que los encuentros ya no duren 90 minutos a partir del próximo año.

En este sentido, cabe recalcar que hay una norma que ya está confirmada para entrar en vigencia a partir del 30 de junio de este año. Desde dicho día, el tiempo que tarden los equipos en festejar sus goles serán tomados en cuenta para agregarlos a los descuentos al final de cada mitad.

Cambios al fuera de juego

Otra propuesta que podría revolucionar el fútbol es la modificación al offside que propone Arsene Wenger. Actualmente, un jugador no puede tener ni un milímetro de su cuerpo (salvo los brazos) adelantado de la última línea del defensor rival o del balón.

Esta decisión siempre ha causado controversia, pues en más de una ocasión, se decreta como fuera de juego alguna jugada en que el milímetro que tiene el atacante por sobre la línea no alcanza a ser algún tipo de ventaja que le sirva para superar al rival.

Para esto, el ex DT del Arsenal propone que la regla se invierta, es decir, ahora el jugador deberá tener solamente una parte de su cuerpo en línea con el último jugador del rival para estar habilitado, mientras que el resto de su cuerpo puede estar por delante de la línea de límite.

En caso de aprobarse dicha norma, este gol podría ser validado perfectamente con los criterios de Wenger.

Lo concreto es que la propuesta aún está en estudio, sin embargo, de ser aprobada cambiaría por completo el juego en ataque de cada escuadra, pues implica un gran cambio a la regla que todo el mundo conoce a día de hoy.

La regla anti-Dibu

Otro aspecto que está en discusión y podría perjudicar la principal virtud de Emiliano Martínez es la modificación pensada para los arqueros en los lanzamientos penales. La propuesta es que los porteros no puedan distraer al pateador.

Por ejemplo, el Dibu se caracteriza por gritar palabras distractoras a sus rivales en la mencionada instancia, lo cual le ha traído buenos resultados en más de una ocasión. Ahora, en caso de aprobarse dicha modificación, no podrá disponer de estas estrategias.

Emiliano Martínez celebrando el penal atajado a Kingsley Coman en la final del Mundial. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Otro jugador recordado por este tipo de acciones es Andrew Redmayne, golero de Australia que fue clave en la tanda de penales contra Perú por el repechaje al Mundial de Qatar. El golero bailó en la línea de gol en cada uno de los penales peruanos, sin excepción, lo cual causó la distracción de Luis Advíncula y Alex Valera, quienes erraron su lanzamiento causando el triunfo de los oceánicos.

Por otra parte, también se buscará aclarar la normativa referente a la presencia de jugadores suplentes dentro del campo al momento de un gol. Esta situación se dio en la final entre Francia y Argentina, por parte de ambas escuadras, y en ninguna ocasión la anotación fue anulada.

Según detalla Marca, la IFAB estudia permitir los goles en estas condiciones siempre y cuando los elementos que no corresponden a la cancha no interfieran en la jugada, tal como ocurrió en los goles de Messi y Mbappé en el mencionado partido.

Por el momento, estas son las principales reglas que están en discusión para la reunión del 4 de marzo. Eso sí, en caso de aprobarse alguna norma, comenzarán a regir en 2024, a diferencia del mencionado caso sobre el tiempo perdido en las celebraciones, pues esta en particular ya fue aprobada para comenzar a aplicarse el 30 de junio del presente año.