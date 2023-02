“Me reí porque no me la pudo quitar”: Mago Valdivia revela el día en que se burló del “clasiquero” Gonzalo Espinoza

Jorge Valdivia es indudablemente uno de los talentos con mejor técnica que ha visto el fútbol nacional en toda su historia. Su habilidad para regatear o pasar el balón constantemente hacía pasar malos ratos a quienes les tocaba defenderlo, ante lo cual varias veces se le llegó a interpretar como burla. El Mago difiere de esta calificación, sin embargo, sí confirmó que hubo una ocasión en que se burló de un rival.

En un ejercicio por recordar las veces en que tuvo actitudes burlezcas contra sus adversarios, Valdivia recordó específicamente un Superclásico entre la U y Colo Colo. En conversación con Radio ADN, explicó: “La única vez que me burlé por algo fue cuando estábamos jugando contra la U en el Nacional y el ‘Clasiquero’ Espinoza me quiso quitar la pelota como cuatro o cinco veces”.

Posteriormente, el volante agrega: “Al final di un pase miserable para al lado y me reí, porque no me la pudo quitar”. Esta situación generó cuestionamientos por parte de Jean Beausejour, quien fue titular en aquel equipo de los azules y es amigo cercano del Mago. Para justificarse, el mediocampista aseguró que todo se dio de forma natural.

“Fue una situación natural, no de burla. Yo lo encontré muy natural, desde mi punto de vista” remarcó el ex Palmeiras. Dicho encuentro se jugó en 2019, en el Estadio Nacional. El resultado final fue un 1-1 con goles de Leandro Benegas para los laicos; y Pablo Mouche para el Cacique, quien decretó el empate en la segunda mitad.

La conversación se originó en base al polémico enfrentamiento entre Audax Italiano y Universidad Católica en La Florida. El cuestionado arbitraje de Nicolás Gamboa ocasionó el enojo de Marcelo Díaz, jugador itálico, quien disparó: “Cuando viene un árbitro como Nicolás Gamboa, que nos insulta y nos trata mal, desvirtúa el partido. No lo hace solo con los jugadores de Audax y la Católica, sino que con todos. Eso lo debemos parar. Por eso el partido termina así”.

Jean Beausejour se mostró contrario a este tipo de situaciones, señalando que en la cancha hay ciertos “códigos” que se respetan, refiriéndose a que este tipo de disputas con los jueces siempre se quedan dentro de la cancha, o al menos así lo vivió él durante su carrera. Valdivia aseguró que vivió momentos así, pero no pasaban a mayores, de hecho, indicó: “Yo no era pesado en la cancha, yo reaccionaba”.

Posterior a esto, el Mago comenzó a recordar las veces en que fue burlezco dentro de la cancha, dando origen a la anécdota con Espinoza. En aquella ocasión, el actual jugador de Unión San Felipe fue el encargado de marcar al ex 10 de los albos, una tarea siempre costosa ante la habilidad y técnica que posee el campeón de América con Chile en 2015.