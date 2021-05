Milad, sobre el retorno del público a los estadios: “Tengo optimismo para la vuelta de la Copa América”

Desde la ANFP se muestran ilusionados con el retorno del público a los estadios del fútbol chileno. En conversación con TNT Sports, Pablo Milad, presidente del ente rector del balompié local, aseguró que espera que el regreso de los fanáticos a los recintos deportivos pueda darse una vez finalizada la Copa América que se desarrollará en Argentina y Colombia.

“Los avatares del fútbol siempre te están dando cosas nuevas. La pena que tengo, en lo personal, es que la gente no pueda ir al estadio. El fútbol, sin las barras, no es fútbol. Falta ese matiz tan hermoso. Es una sensación de pena que tengo. Tengo optimismo para la vuelta de la Copa América”, aseguró el timonel.

También se refirió a las propuestas que han presentado al Ministerio de Salud al respecto. “El fútbol sin público, como que le falta algo. Nosotros hemos entregado dos propuestas al Minsal, con una petición de un 30% de la capacidad de aforo en cada uno de los estadios de Chile. Entonces, la propuesta difería según la comuna donde se realizaba el partido. Esa propuesta fue acompañada con un aumento de contagios que no tuvieron a lugar la propuesta nuestra. Vino una ola de contagios que fue más fuerte que el inicio. Esto quedo stand by, pero la situación de hoy es diferente. Ya se están vacunando los de 34 años. Esperemos llegar en un mes a un gran número de personas vacunadas. Eso va a condicionar favorablemente para la vuelta a los estadios. Los malls son cerrados y la gente entra sin ningún problema. La gente se hará los PCR por volver a los estadios. Los estadios son abiertos, así que creo que las autoridades deben considerar esta petición”, expresó.

Sobre la Copa América, se abrió a hacerla en Chile, en caso de que el estallido social en el país cafetero impida su realización, pese a que ya fue ratificada: “Si se diera, nosotros tenemos la disposición y los equipos para organizar esta Copa América lo antes posible. El Gobierno ha mostrado la disposición públicamente para poder apoyarnos en la organización. Aquí se requiere mucha logística. Pero no más que eso. No hemos tenido comunicación directa con la Conmebol, pero he hablado con el presidente para decirle que aquí estamos”.

“Ya mostró la disposición el Gobierno, y eso es muy importante. Durante todo el año, estamos revisando y analizando la parte logística de los equipos que vienen a Chile. En eso no tenemos problemas para poder organizar un campeonato de esa magnitud, a pesar del tiempo. Tenemos la estructura y la organización. La planificación es rápida, porque Chile ya tiene experiencia. Si nos avisan dos semanas o 20 días antes, vamos a estar capacitados para llevar la Copa América a buen puerto”, agregó.

En lo futbolístico, evitó manifestarse sobre los jugadores que debe considerar el entrenador Martín Lasarte para la Copa América y las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar: “Yo soy muy respetuoso con los técnicos y sus decisiones. Las respeto y las conversamos. El panorama de lo que se puede presentar está supeditado a la situación. Si se da en Chile, va a ser el mismo objetivo que si fuera en Argentina. Las comunicaciones son abiertas con el técnico, respecto a que tenemos que regenerar jugadores. Esta mixtura es muy importante”.

La expulsión de Lautaro, los dobles contratos, el nuevo Juan Pinto Durán y más

Pablo Milad.

El ex Intendente de la Región del Maule, además, detalló la situación de Lautaro de Buin, equipo que fue expulsado del fútbol profesional luego de que el Tribunal de Disciplina de la ANFP resolviera denuncias presentadas en su contra. “Los equipos, así como Rodelindo Román, tienen que cumplir en lo deportivo y después en lo jurídico legal. También en lo financiero, que es el capital de inicio de los equipos profesionales. Una vez cumplido eso, la ANFP te da un certificado de aprobación, que se presenta en el IND. En el caso de Lautaro, el 2019 no hizo eso. En 2020, sí. ¿Qué pasó? Lautaro presentó los papeles y fueron aprobados en 2020. En 2019, no cumplió con la ley. Ese es el proceso ordenado para ser aprobada por el IND como una organización deportiva profesional. Contábamos con los antecedentes de que había presentado la inscripción. Solamente faltaba que el IND emitiera el certificado para que fuera inscrito en la CMF”, dijo Milad.

“El doble contrato en el fútbol existe. Porque hay contratos por la labor del futbolista. El problema está cuando no se presenta la documentación en la IND. En el caso de Lautaro, habían dos contratos por la misma función, firmados por el mismo presidente y con diferentes montos. En la ANFP, se presentó el del menor monto. Eso fue considerado como una falsificación de contratos presentada en la ANFP. Aún está en proceso de los organismo autónomos de la ANFP”, añadió.

También adelantó cómo planea evitar más situaciones como la del Toqui en el balompié local: “Con el contrato ANFP, el clásico, hay que hacer bastantes variaciones. Hay que modernizarlos. Tienen una planilla arcaica, hay que hacerlos vía digital para tener los registros. Se tienen que inscribir los anexos, con la información condensada de una forma moderna, rápida y accesible para todos. Vamos a hacer una mesa multidisciplinaria con el Servicio de Impuestos Internos. Hay denuncias cruzadas y la mejor forma es clarificar con las autoridades mostrando lo que tenemos con una mesa abierta, para que no hayan rumores y falsas acusaciones entre las instituciones. Queremos transparentar todo”.

Asimismo, el timonel tuvo palabras sobre las acusaciones de coimas en contra de Lautaro, las cuales derivaron en una carta firmada por varios conjuntos de la Segunda División para solicitar una investigación de los hechos. “En primer término, tuve una reunión con el presidente de Fernández Vial, por diferentes temas. Ellos se sumaron a la denuncia contra Lautaro y lo que era relacionado con la posibilidad de que ellos fueron incorporados en reemplazo de Lautaro. En la conversación, nos comenta que ha habido amaño de partidos de parte de Lautaro, que han tratado de arreglar partidos. Le dije que me hiciera una denuncia, que tenía que entregar un escrito con las pruebas de lo que estaba diciendo. Hasta ahora, no ha llegado información de ese comentario que me hizo. Posteriormente, el señor Víctor Gómez (el periodista que hizo las acusaciones) anuncia y denuncia que hay corrupción en el fútbol chileno, englobando al fútbol al chileno”, aseguró.

“Nosotros hicimos una carta al señor Gómez, pidiéndole toda la información que tuviera. No tuvimos ningún tipo de respuesta. Hicimos la denuncia a la Alta Fiscalía Oriente para que se investigaran estos dichos. Se citó al señor Gómez y al señor de Fernández Vial. También a Carlos Encinas y a un representante de Lautaro. Todas las personas que han hecho un tipo de comentario, se les invitó a la Fiscalía para que llevaran esas pruebas que dicen tener. No me han traído ninguna prueba. Quiero ser muy enfático. Nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de investigación. A raíz de las denuncias, ya mandamos a una empresa que se dedica a analizar los amaños de partidos. Hasta el momento, solicitamos la investigación de estos partidos y estamos esperando la información que mande Conmebol. Hemos tenido contacto con FIFA. Aquí no hay nada oculto. Queremos que no se manche el fútbol chileno, por eso se ha citado a todas las personas que han hablado al respecto”, complementó.

Del mismo modo, se refirió a las posibles sanciones en este tipo de casos. “El código de procedimientos es clarísimo en eso. Dice que cualquier tipo de implicancia en un amaño de partidos la pena máxima es la inhabilidad perpetua, sea árbitros, dirigente o jugador. Más una multa de 500 UF y una prohibición de ingresos a los estadios por cinco años”, explicó.

Y entregó detalles sobre el juicio de Sergio Jadue, ex timonel del organismo que hoy preside: “Hay una confusión de términos. La causa se archiva cuando en seis meses no hay ningún tipo de gestión judicial. El juicio no ha terminado. Sigue y se activa en el momento que se presente cualquier tipo de prueba. Sigue en camino con todas las acciones correspondientes. Hoy en día, el daño de la imagen es incalculable. Porque cualquiera hoy trata mal a la ANFP por la historia y el estigma que se tiene al ser presidente de la ANFP. Siempre te atacan, como corrupto y ese tipo de situaciones. No te podría decir la magnitud en montos. Pero el daño se hizo en todos los ámbitos”.

Milad comentó su relación con el DT de la Roja. “Yo no lo conocía. Lo había visto cuando estuvo en Chile. Pensé que no teníamos tantas cosas en común como tenemos. La primera vez que hablamos, hablamos casi cinco horas. Es una persona de mucha convicción sobre lo que él hace. Eso me gustó. Es muy segura de sí misma y eso lo perciben los jugadores. Tenemos un camarín que no es fácil, pero he visto una buena disposición con el técnico. Más cuando hay esta disparidad de edades. Es positivo el encuentro”, señaló.

Y analizó la actualidad del fútbol femenino y de los árbitros. “Tenemos dos partidos de preparación para la Selección que va a las olimpiadas. Uno ante Eslovaquia y otro con Alemania. Estos dos partidos son parte de la gira que se está haciendo para considerar a las jugadoras que está en Europa. Estos equipos se asemejan a nuestros rivales. Se están cumpliendo los microciclos con mucha efectividad. La mujer chilena futbolista es muy responsable. Nosotros estamos haciendo esto con todas las comodidades que no se alejan a la de la selección masculina”, afirmó.

“Hemos visto mucho reclamo a los árbitros. Los niveles de tolerancia están bastante bajos. Creo que necesitamos más capacitación e interacción de árbitros fuera del partido, con los cuerpos técnicos, con los planteles. Para que se pregunten y se eviten las dudas. Ni la colaboración de los jugadores ha sido perfecta. Hay una doble responsabilidad. Tenemos que acercarnos más a los jugadores. Pero los niveles de tolerancia están muy bajos y se traduce a lo que estamos viviendo día a día”, aseveró, sobre los jueces del Torneo Nacional.

También se refirió a la separación de la ANFP de la Federación de Fútbol de Chile: “Nosotros ya iniciamos el proceso con FIFA. Es un proceso no menor, donde hay que restructurar todos los estatutos de la federación. Va a haber una del fútbol femenino, otra del amateur, fútbol joven y fútbol sala. Hay que crear esas asociaciones que van a conformar lo que va a ser la Federación del fútbol de Chile. No había ningún avance con respecto a esta separación. El ruido que le hace a la FIFA es que la cara sea el presidente de dos instituciones. Por las dudas que puede ocasionar ante los demás, por el hecho que no se sabe que la división de los dineros es absoluta entre ANFP y asociación”.

Y habló sobre la actualidad del fútbol joven. Sin esconder su deseo de poder organizar tanto el Sudamericano Sub 17 como el Sub 20. “Ya fueron aprobadas las bases del campeonato del fútbol joven. Nosotros teníamos planificado comenzar en mayo. La situación país ha parado eso. Los clubes están haciendo algo muy especial, que es crear este grupo de proyección. Pero no engloba la parte mayoritaria de los chicos, sino que algunos jugadores. Nosotros tenemos pensado que el retorno del fútbol joven tiene, por necesidad, un período de seis semanas de adaptación. Vamos a poner recursos adicionales para ayudar a que estos chicos tengan una sobrealimentación y todo para llegar al nivel. Es muy probable que nos toque hacer los dos Sudamericano”.

“No ha habido un proceso de orden. Estos cambios abruptos que ha habido de presidente no han ayudado mucho. Nosotros estamos trabajando en un proyecto sólido. Los estudios de los equipos no se han llevado a un análisis de las falencias que llevan los equipos de los clubes. Son los clubes los que nos alimentan de estos chicos. Llegan con muchas falencias”, expresó.

Milad no descartó que los equipos puedan tener filiales para darle un mayor rodaje a los futbolistas en formación: “Es uno de los proyectos que tenemos. Incluso que la Selección Sub 20 pudiera participar en Segunda División, por ejemplo. La disposición e abrir las fronteras del fútbol elitista, está de la mano de Francis Cagigao. Vamos a hacerlo público en los próximos días. Lamentablemente, dos años no son para hacer un proyecto a largo plazo, pero sí para cimentar. Hemos perdido tiempo. No ha habido una ruta a desarrollar estable, con cimientos que puedan establecer y asegurar eso”.

Y reveló que el nuevo Juan Pinto Durán no se construirá en San Bernardo, aunque sí en otro sitio que optó por no develar. “Está bien avanzado. Ya hemos tenido bastantes reuniones con FIFA. No vamos a hacer nada en San Bernardo, porque no queremos un lugar que sea desunión de los chilenos. Nosotros decidimos con el directorio desistir del proyecto en San Bernardo, por el hecho de que había familias que añoran personas extraviadas y un lugar que va a ser nunca de unión de los chilenos. Estamos viendo otro lugar, que ya lo tenemos”, manifestó.

Finalmente, evaluó lo que ha sido, hasta ahora, su etapa como timonel de la ANFP. “Es difícil buscar una palabra para englobar todo lo que ha pasado. No hay una polisémica que tenga significados múltiples. Ha sido un desafío, así lo defino. Primero, asumí ser presidente sin fútbol y con un deterioro corporativo en cuanto a la relación con los presidentes. Lo más bonito fue la clasificación de las chicas. La selección femenina marcando un hito histórico para el fútbol y el fútbol femenino. Fue una alegría profunda. Fue un proceso. La otra alegría fue llevar a cabo el fútbol y, lo que nadie pensaba, que se iba a terminar el primer campeonato con pandemia, gracias a todo el esfuerzo que hicieron las instituciones. Nuestra liga chilena fue de las más bajas en positividad de todo el mundo, incluyendo la liga femenina”, concluyó.