Millones impagos: la ANFP pasa apuros financieros por el atraso de Nike

hace 59 minutos

Sufren en Quilín. La empresa de indumentaria deportiva no ha pagado los US$ 7 millones anuales que tiene que desembolsar por vestir a la Roja. A lo anterior se suma el desfase en el abono de las cuotas de Mediapro y Chilevisión. La asociación estima el déficit de caja en US$ 10 millones y gestiona con urgencia un suculento préstamo en la FIFA que le permita funcionar y financiar el Campeonato Nacional, principalmente, el VAR.