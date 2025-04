Necesitan mucha fortaleza: todo lo que se juegan Colo Colo y Almirón en una semana de Copa Libertadores y Superclásico

Colo Colo necesita fortaleza. El equipo albo atraviesa una semana decisiva. Almirón y sus dirigidos se juegan mucho. Después de la débil imagen que dejaron el fin de semana, en el empate ante Santiago Wanderers, por la Copa Chile, ante los brasileños no tienen margen de error. Primero, porque los equipos de ese país no suelen perdonar yerros. Y, luego, porque en el Monumental deben hacerse fuertes para pensar en avanzar en la Copa Libertadores. En el séptimo día del ciclo, por lo demás, enfrentarán a la U en el Estadio Nacional.

Pese a que concretaron un mercado tan millonario como ambicioso, en el que ficharon a jugadores de la talla de Claudio Aquino y Salomón Rodríguez, por citar a los que significaron las mayores inversiones, los albos aún no logran dar con el nivel que exhibieron en los mejores pasajes de la temporada anterior. La situación es difícil de explicar. Ni siquiera en teoría, sino derechamente en la práctica, en Macul, tienen un mejor plantel que el anterior.

Las dudas y el retorno de Lucero

Ante Fortaleza, el Cacique está obligado a realizar ajustes defensivos. Esa faceta del juego no está funcionando bien, una realidad que reconoció Esteban Pavez después del empate frente a Palestino, justo antes del viaje a Colombia. El problema fue que las dificultades persistieron. En Bucaramanga, muchas veces se vio a Alan Saldivia y Sebastián Vegas, desprotegidos y a Cortés, solitario y entregado.

Independientemente de los problemas albos, el equipo de Ceará, que marcha cuarto en el inicio del Brasileirao, con un triunfo y un empate (tres goles a favor, uno en contra) llega a Macul apremiado por la derrota ante Racing en el debut copero y el 1-1 frente al humilde Mirassol, por la competencia local. La escuadra de Juan Pablo Vojvoda, cuya permanencia corre peligro, según medios locales, arriba con varias ausencias, pero con una amenaza concreta: la presencia de Juan Martín Lucero en la ofensiva.

El Gato se robará el protagonismo, las miradas y las rechiflas: en 2022 fue el principal referente ofensivo de los albos, que eran dirigidos por Gustavo Quinteros. Marcó 24 goles en todas las competencias que participó. En Pedrero estaban felices, porque al fin habían encontrado al centrodelantero que buscaban. De hecho, hasta le elogiaban su capacidad para sumarse al juego colectivo.

Juan Martín Lucero

Hoy, sin embargo, su valoración es distinta. Blanco y Negro decidió abonar los US$ 900 mil dólares acordados como opción de compra sobre su pase, pero el jugador terminó emigrando. El lío escaló hasta el TAS y terminó en un acuerdo que permitirá que los albos reciban US$ 1,7 millones en cuotas. Pretendían US$ 2 millones. "Fue hecho un acuerdo con Colo Colo para mitigar la demanda judicial y dentro de ese acuerdo fueron acertados unos valores... Fortaleza está pagando 10 millones de reales de manera parcelada”, explicó Bruno Acioli, miembro del Consejo Directivo de la sociedad anónima que administra al club brasileño.

Cifras aparte, a Lucero le espera una de las pifias más sonoras que haya recibido un futbolista en el estadio Monumental. Un parámetro cercano en ese sentido es la recepción a Matías Zaldivia, quien también se había ganado el cariño de los hinchas, pero lo perdió cuando se fue a la U, después de la decisión alba de no renovarle contrato.

Los ajustes

Almirón optará por una formación más cautelosa, precisamente en función de los desajustes que ha sufrido el equipo popular. En esa línea, la propuesta que más le convence es un 4-3-1-2 que, de todas formas, no presenta alteraciones en los nombres.

Funcionalmente, Mauricio Isla y Erick Wiemberg custodiarán las bandas y tendrán que brindarles sporte a los centrales, Alan Saldivia y Sebastián Vegas. En la mitad, Vicente Pizarro, Esteban Pavez y Arturo Vidal tendrán que aportar el equilibrio. Aquino completará los nombres en esa zona, aunque habrá que ver dónde se ubica el transandino. La tendencia es que lo haga en la izquierda, lo que implicaría que Lucas Cepeda pase a la derecha. Javier Correa será el referente ofensivo.