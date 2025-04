Jorge Almirón se desmarca del Superclásico y apunta al duelo con Fortaleza: “Solo pienso en el jueves”

Colo Colo sembró dudas en una semana clave de su año centenario. A pocos días de enfrentar a Fortaleza, por la Copa Libertadores; y a Universidad de Chile, en el Superclásico del fútbol nacional; el Cacique igualó sin goles con Santiago Wanderers en la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile.

El cuadro de Jorge Almirón fue amplio dominador en la tenencia del balón. Sin embargo, a la hora de generar y concretar acciones de riesgo, no estuvieron finos para romper con el cerrojo que plantaron los caturros. Una situación que se repite cuando el rival se les echa atrás.

En ese sentido, la molestia se hizo sentir en las huestes de Macul. Saben que están al debe con su hinchada, sobre todo tras acumular tres igualdades en fila: 1-1 ante Palestino, 3-3 con Bucaramanga y la vivida este domingo.

Por esta razón, desde la vereda del Cacique exhibieron el malestar por el mal juego en el Monumental. “No me quejo porque hicieron tiempo. No pudimos ganar pero tenemos un partido ante Limache en el que dependemos de nosotros. El jueves es el partido importante. La gente viene deseosa de ganar y entiendo que se vayan molestos. Es muy difícil cuando el juego no tiene continuidad, pero el equipo lo intentó”, recalcó Almirón.

Seguido de esto, el entrenador argentino se refirió a los duelos cruciales que pueden definir el semestre. “Solo pienso en el jueves. Sacamos un punto valioso de visita y ahora hay que ganar. Seguramente vamos a jugar a estadio lleno. Todos los jugadores terminaron bien fisícamente”, sentenció.

Alegría caturra

Por otro lado, el conjunto de la Región Valparaíso se mostró acertado a la hora de resguardarse y buscar el contraataque. Con el uruguayo Sergio Felipe como gran figura, Wanderers levantó una muralla sobre su portería y se aseguró la clasificación a los octavos de final al sumar 10 puntos en el Grupo B.

“Contento porque le empatamos al último campeón del futbol chileno en su casa. Hicimos un gran trabajo defensivo. Ellos se hacen muy fuertes y someten a los rivales, pero nosotros estuvimos ordenados y mantuvimos el arco en cero. Merecíamos el empate contra Colo Colo, que es un grande de Chile”, aseguró el mencionado defensor charrúa al ser elegido como el más destacado del partido.