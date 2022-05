No juega hace más de un año: así está Loris Karius, el villano de la última final entre Liverpool y Real Madrid

Cada vez falta menos para la gran final de la Liga de Campeones, entre el Real Madrid y el Liverpool, en el Stade de France de Saint-Denis. El encuentro entre los merengues y los Reds, del próximo sábado (15.00 horas de Chile), tiene un numeroso abanico de variantes que le dan un atractivo particular. Uno de ellos es que se reedita la definición que se dio en 2018, en Kiev. En aquella oportunidad, el cuadro español derrotó a los ingleses por 3-1, alcanzando su Copa de Europa número 13. Sin embargo, esa confrontación quedaría marcada por el flojo desempeño del arquero del Liverpool: Loris Karius.

Con la presencia de 61.561 espectadores en el Estadio Olímpico de la capital ucraniana, hoy azotada por las heridas que ha dejado la invasión rusa, el equipo de Zinedine Zidane le ganó al de Jürgen Klopp, un triunfo que tuvo la contribución del golero alemán, responsable de dos de los tres tantos merengues. En los 51′, una mala salida de Karius permitió el gol de Karim Benzema. Luego, a siete minutos del epílogo, estuvo muy flojo ante un remate de Gareth Bale, colándose en su portería. Una noche para el olvido.

¿Qué fue del meta germano, cuya carrera quedó marcada a fuego por aquella noche negra de Champions, al que incluso le alteraron su perfil de Wikipedia después de ese partido?

Su fatídica final le abrió la puerta de salida del club de Anfield, que terminó fichando al brasileño Alisson Becker. Así, Karius se fue cedido al Besiktas de Turquía, donde estuvo dos temporadas y tuvo alta continuidad en la Superliga otomana. En mayo de 2020, el propio guardameta comunicó que no iba a seguir en Estambul. Sumando las temporadas 18-19 y 19-20, jugó 55 partidos de liga con las Águilas. Hacia la campaña 2020-2021, nuevamente fue cedido y recaló en el Union Berlín, de la Bundesliga alemana. Ahí jugó poco: apenas 291 minutos en cuatro encuentros del torneo local.

El año pasado retornó al Liverpool, sin embargo no tiene cabida en el equipo. Alisson es el indiscutido número uno de los Reds, mientras que el suplente es el irlandés Caoimhin Kelleher, de 23 años, que ha sido alineado por Klopp en partidos de las copas locales. El registro de Karius en esta temporada, que termina para su club con la final de la Champions, es decidor: cero citaciones. No ha tenido nada de actividad oficial. No juega desde febrero de 2021. Hace más de un año que no tiene un partido por los puntos.

Puro gimnasio

Ante esta inactividad en el fútbol, el golero alemán de 28 años ha aprovechado el tiempo trabajando arduamente en el gimnasio. De hecho, exhibe una contextura más voluminosa que hace años atrás. Mediante sus redes sociales, ha mostrado su actividad física, que se ha convertido casi en una adicción, según se denotan de sus propias palabras en Instagram.

“Una vez que ves los resultados se convierte en una adicción”, es uno de los mensajes que ha expuesto, presumiendo de su entrenamiento y también de la variedad de sus tatuajes.

Karius integra el plantel de Klopp, aunque en una posición muy postrera. Los estelares se jugarán el trofeo de la Champions frente al Real Madrid, el mejor amigo de la Orejona. El gran partido del año a nivel de clubes.