“No paraba de reír”: la imperdible anécdota entre Luis Suárez y Sebastián Abreu en el Mundial de Sudáfrica 2010

Nadie puede negar que Luis Suárez y Sebastián Abreu son dos de los máximos referentes del fútbol uruguayo. Juntos se cansaron de hacer goles con la Celeste y ganaron la Copa América que organizó Argentina el año 2011.

Pero sin duda, la actuación más notable de esta dupla se dio en el Mundial que se realizó en Sudáfrica el año 2010. Hasta allí llegó el seleccionado rioplatense, bajo las órdenes de Óscar Tabárez, y su gran campaña los llevó a obtener el cuarto lugar de la cita planetaria.

Más, Suárez y Abreu vivieron su propia contienda en el hotel de concentración, pues si bien no jugaron fútbol contra nadie, si tuvieron que resolver un problema con la ducha. Resulta que el exdelantero que se postuló para dirigir a la U fue a bañarse y no le salía agua caliente en la regadera.

Entonces no encontró nada mejor que preguntarle al actual delantero de Inter de Miami, que también se estaba lavando, si todo funcionaba bien al otro lado de la pared. “Me grita: ‘¿Vos tenés agua caliente?’. ‘Sí', le contesto, ‘me estoy bañando bien’”, relató el amigo de Lionel Messi.

“Le doy a la de caliente y no me sale”, prosiguió el Loco. Y nada. El líquido vital seguía sin entibiarse. Derrotado, el artillero le pregunta a Suárez “cuál es la llave del agua caliente” y la respuesta lo sorprendió: “La H, la de Hot (Caliente). Y está la C de Cold (Fría)”.

“Aaaaaaah, pensé que la ‘H’ era de ‘Helada’. Caliente y Helada”, le explicó a su compañero y éste no paraba de reír. Menos mal que todo ocurrió al principio de la justa deportiva, ya que después los uruguayos tuvieron bastante trabajo. Empataron sin goles con Francia y le ganaron a los locales y a México en el Grupo A.

Resultados que los llevaron a octavos de final, donde derrotaron 2-1 a Corea del Sur. Tras ello, vino, uno de los partidos más recordados de ese Mundial, pues empataban a uno con Ghana y Suárez sacó un balón con la mano en la línea del área, lo que le costó la expulsión y un penal para los africanos.

No obstante, Asamoah Gyan se lo perdió en el último minuto del alargue y tuvieron que definir todo desde los doce pasos. Fue allí dónde Abreu puso el 4-2 picando el balón como lo hizo Alexis Sánchez en la final de la Copa América 2015 y avanzaron a semis (perdieron con Países Bajos y en la definición del tercer puesto cayeron ante Alemania).