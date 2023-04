“No se han tomado las medidas para erradicar estos problemas”: la polémica que enfrenta a Diego Moya con la federación de triatlón

El sábado 22 de abril, Diego Moya se desahogó en Instagram. Subió un post con una foto en blanco y negro, lanzando una dura acusación en contra de la institución que lo representa. “Hoy perdí la confianza de la Federación Nacional de Triatlón. Estoy frustrado y triste por la situación, espero que no se repita”, expresaba.

La situación a la que se refiere es un error por parte de la Federación con su inscripción en la World Triathlon Series de Japón, etapa que se disputa entre el 13 y 14 de mayo y que entrega puntos para los Juegos Olímpicos de Tokio. El chileno tenía los pasajes comprados y en noviembre de 2022 ya había enviado una planificación anual en donde se consideraba este torneo al organismo. Pero el gerente técnico de este, no realizó el papeleo a tiempo.

Por eso el malestar del atleta fue total. De hecho, hasta el día de hoy las declaraciones de ambas partes son contrarias en muchos aspectos. El Deportivo contactó tanto a Diego Moya como a Agustín Riveros, presidente de la Federación Chilena de Triatlón (FETRICHI), para conocer sus opiniones en torno al tema y poder tener más detalles de la situación.

“Lo que más me molesta es que nosotros mandamos la planificación con mucha anticipación y que ellos no cumplan con su deber, que es inscribirnos en las carreras, me complica demasiado. Esto afecta en la clasificación a los Juegos Olímpicos, porque esta es la última competencia que da puntos en el primer periodo, entonces la idea era cerrar con esos puntos importantes en esa competencia, lo cual ya no se podrá hacer y tendré que jugármela aún más complicado en el segundo periodo que parte después de ese torneo”, comienza explicando el deportista que consiguió el 30° lugar en Tokio 2020.

Moya además desvela que esta situación ya la habían vivido compañeros suyos anteriormente y que ese factor es uno de los que más lo molestan. “En mi caso particular esto no había pasado antes, pero sí había pasado con otros deportistas. Entonces eso preocupa aún más, porque no se han tomado las medidas necesarias para erradicar estos problemas que son graves”, menciona antes de advertir que pese a esto, él si ha tenido otros inconvenientes con el organismo liderado por Riveros.

“Sí he tenido otros problemas con la Federación. Ellos han utilizado mi nombre para inscribir a otros deportistas, lo cual yo no tengo ningún problema, pero podrían preguntarle al deportista que usan. Son algunos de los otros errores, como también algunos pasajes que sacan con mala fecha de viaje”, agrega.

Desde la Federación la postura es diferente. En todo momento durante la conversación con La Tercera aclaran que tienen una gran estima por Moya, que reconocen el error que cometieron, pero que no comparten la forma en que el deportista hizo pública la situación, sobre todo por mencionar directamente al gerente técnico y porque el día antes del posteo, las partes involucradas habían tenido una reunión para aclarar el problema.

“Nosotros dimos la cara y reconocimos el error. Hicimos todas las gestiones. Lo primero fue reconocer el error en una inscripción que se hizo encima de los plazos. Llamamos inmediatamente para intentar conseguir una Wild Card, pero nos explicaron que no podían hacer esa concesión. El Presidente del Comité Olímpico también hizo las gestiones respectivas. Pedimos disculpas, tuvimos una reunión, le ofrecimos reagrupar sus pruebas, porque él tiene ocho pruebas por hacer para completar su ciclo olímpico. Lo más probable es que llegue a las Olimpiadas, entonces yo hubiese esperado que las formas hubiesen distintos. Pero bien, él tiene total libertad, lo que sí hay un tema delicado con vulnerar la identidad de las personas”, menciona el timonel de FECHITRI.

Sobre este punto, Moya difiere. Admite que la Federación se ofreció a pagarle un viaje a Italia que él y su entrenadora buscaron como solución, pero que eso no es suficiente, debido a que la programación ya se había alterado. Ese es el motivo que también lo movió a hacer pública la situación. “Publicarlo en las redes sociales es la única forma que tenemos de publicar estos hechos, el único medio que nosotros podemos utilizar para que la gente sepa el contexto y lo que está pasando. No es porque yo quise faltar a esa competencia si no porque yo no pude ir”, agrega.

Finalmente, Agustín Riveros aclara que todo lo vivido se pudo haber evitado: “El tema no debió llegar tan lejos, mi opinión es que sí reconocemos como Federación el error, se lo hicimos saber, yo lo llamé personalmente, reconocimos el error, pero creo que esto escaló a niveles que no correspondían. Dimos la cara, buscamos soluciones, estuvimos todos de acuerdo y después aparece esto en las redes sociales. Mi opinión es que estaba en su derecho, pero que no era la forma”, concluyó.