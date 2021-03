Pablo Galdames pide cancha en la Roja: “Estoy preparado para demostrar que puedo ser una opción”

Pablo Galdames dice que está disfrutando cada momento en la Selección. Y que siempre ha sido así. Ahora, quizás, con un estatus diferentes que en las convocatorias anteriores, cuando llegaba como sparring o como promesa. Hoy, con 24 años y como una pieza importante en el primer equipo de Vélez Sarsfield, asume la responsabilidad que le cabe en la renovación de la Roja aunque evita colgarse liderazgos. Lo suyo es ganarse un puesto para el inicio de las Eliminatorias.

“Son oportunidades que se presentan y que uno tiene que aprovechar. Esta nómina me pilla en un muy buen momento personal. Eso es lo que espero. Ser un seleccionado regular en este proceso. Estos partidos son una prueba y estoy preparado para demostrar que sí puedo ser una opción para este proceso”, explica en la conferencia de prensa telemática que ofrece desde Juan Pinto Durán.

El ex hispano dice que llega a aportar todo lo que pueda. “No me corresponde asumir liderazgo. Eso se va dando solo en los grupos de trabajo, según la personalidad de cada uno. Pero sí, lo que cualquiera necesite, me considero un buen compañero. Para lo que necesiten voy a estar, para contar experiencia. De eso se trata. Es la bajada de línea de los más grandes y en eso hay que seguir. Más que liderazgo, es estar 100 por ciento con el grupo para lo que sea necesario”, explica.

También habla de sus primeros días de contacto con el nuevo seleccionador, Martín Lasarte. “Hemos tenido trabajos defensivos. Les pide a los volantes ciertas cositas que cree importantes. Se acercó a preguntarme donde me sentía más cómodo. Tuvimos una charlita. Muy buena onda”, detalla.

La evolución de Galdames

El mediocampista resalta la importancia que le asigna a compartir con la Generación Dorada. “Para mí es un orgullo. Tengo fotos con la mayoría cuando tenía 12, 13, 14 años. Después me tocó ser ‘compañero’, porque fui sparring en el Mundial de 2014 y después en la China Cup. Lo disfruto mucho, trato de conversarles en todo momento, de que me den consejos. Han ganado muchísimo, han dejado a Chile en lo más alto. Ellos son muy profesionales y los estoy disfrutando, tratando de aprender y de absorber las experiencias que transmiten”, explica.

Galdames elogia el trabajo de renovación en la Roja, en contraposición a la opinión de Alexis Sánchez. “Me parece que Chile está haciendo un gran trabajo en selecciones, pero siempre se puede mejorar. Debe haber sido una opinión súper personal. La mía es que se trabaja de buena manera, que está demostrado”, enfatiza.

Finalmente, aborda el aporte que ha significado en su evolución el trabajo con Gabriel Heinze y Mauricio Pellegrino, los entrenadores que lo han dirigido en Vélez. “Gabriel (Heinze) fue el que me llevó. Con él empecé a ver el fútbol de forma diferente. Mejoré la velocidad, la posición dentro de la cancha. Mauricio (Pellegrino) me ha enseñado muchas cosas defensivamente, he podido jugar contra rivales importantes. Con los dos he aprendido muchísimo. Gabriel fue el que en cierta manera me ayudó a terminar mi madurez futbolística. Con Mauricio me he ido potenciando”, sostiene.

Finalmente, elogia a Carlos Palacios. “A Carlitos lo conozco desde que tiene 11 años. Es un año más grande que el Benja. Lo he visto crecer y siempre demostró que es un delantero diferente. Si va a acompañar a los delanteros estelares, es un tema del entrenador. Estoy contento por su traspaso. La liga brasileña es competitiva y lo va a hacer crecer muchísimo. Espero que pueda jugar muchísimo”, concluye.