Pablo Quintanilla se mantiene en la pelea y continúa séptimo en la clasificación general del Dakar

Pablo Quintanilla se mantuvo en el séptimo lugar de la clasificación general de la categoría de las motos del Rally Dakar 2022. El piloto nacional arribó a la meta en el 26° lugar con un tiempo de 2H 46′31″ tras completar los 255 kilómetros de especial cronometrada que fue habilitada por la organización, después de que las lluvias que han caído en parte de la región de-Al Artawiyah obligaran a recortar 100 km.

Tras arrancar la competencia en el vigésimo sexto puesto, llegó a aparecer en el séptimo lugar de la etapa en los primeros tres puntos de control de la ruta, pero en la última parte perdió posiciones e igualó su lugar de salida.

De esta forma, Quintanilla se quedó a 11′50″ del ganador de la etapa, el portugués Joaquim Rodrigues quien completó el recorrido en 2H 34′41″.

Mejor le fue en esta etapa a José Ignacio Cornejo. El iquiqueño fue el chileno que arribó más cerca de los líderes acabando 12° a solo 5′17″ del luso. Con esto, Cornejo subió un puesto en la clasificación general y se instaló 18°.

Así, el podio provisional lo integran el británico Sam Sunderland con un tiempo acumulado de 11H 13′40″, el francés Adrien Van Beveren (+4″) y el austriaco Matthias Walkner (+1′30″).

En los quads, ítalo Pedemonte continúa en competencia. El chileno, parte del Enrico Racing Team completó la prueba de este martes en el sexto lugar, acabando a 8′44″ del argentino nacionalizado estadounidense Pablo Copetti, quien dominó la especial de principio a fin y ganó su primera etapa en esta edición del Dakar.

Además, aprovechó el abandono de Laisvydas Kancius para ponerse en el tope de la clasificación general.

“Mi objetivo era poder alcanzar a los dos que salieron delante de mí. Los pasé y seguí. Esa era la estrategia para que no se me acercasen y que yo pudiera recortarle tiempo al líder, que estaba a tres minutos. Me dicen ahora que se retiró”, comentó Coppeti a la organización tras cruzar la meta.

“Hay que ir día a día. No hay que confiarse, no hay que festejar nada. Hay que trabajar para mañana, con la etapa más larga del Dakar. Hay que estar focalizado en eso: tratar de terminar todas las etapas. Lo único que tengo que hacer es ser consistente. Día a día, y que la cabeza no se vuele pensando en otra cosa”, agregó.

Este miércoles el Dakar vivirá una de sus etapas más complicadas no solo por los 707 kilómetros de enlace y 465 kilómetros de especial cronometrada. El recorrido entre Al Qaisumah y Riyadh contempla pistas rápidas, dunas de tamaño variable además de un final con terreno pedregoso.