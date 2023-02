Pellegrino aguarda por la opción de sumar a Felipe Gutiérrez al plantel de la U: “Esperaremos hasta el último día”

Universidad de Chile continúa con su proceso de reforzamiento del plantel para enfrentar la temporada 2023 del Torneo Nacional. En la previa del duelo contra Palestino de este domingo (18.00 horas), el técnico Mauricio Pellegrino aseguró que, en conjunto con el club, están realizando las gestiones correspondientes para completar el plantel y reforzar las zonas en las que se han notado la mayor debilidad en el equipo.

Uno de estos sectores es el mediocampo. Allí aparece la figura de Felipe Gutiérrez, que tras su conflictiva salida de Universidad Católica por una “decisión técnica”, es una de las alternativas que maneja el DT azul para mejorar el juego en la mitad del terreno de juego.

“Es uno de los muchos que hemos mirados, siempre entra en debate que hacemos con la secretaría técnica, con el presidente, con el presupuesto y que seguimos haciendo. Y no es solo él. Hay muchos jugadores arriba de la mesa que hemos sondeado y estamos esperando”, comentó este viernes en conferencia de prensa.

“No hemos decidido nada aún y es algo que esperaremos hasta el último día. El club con ciertos jugadores hacen ofertas hasta cierto punto. Los jugadores esperan respuesta. En algunos siempre hay opiniones y estamos en eso. No quiero dar específicamente una opinión por este jugador porque no corresponde, como no lo hacemos con otro jugador que no está en la institución”, añadió.

“Lo que yo piense (sobre Gutiérrez) no lo puedo pronunciar, porque también hablamos de otros jugadores. Pero sin duda que todos los jugadores que creemos que pueden venir es porque creemos que pueden ayudar a la institución”, insistió más adelante.

Y este es un punto relevante, pues en el análisis de las dos primeras fechas el técnico dejó claro que “creo que el duelo pasado tuvimos un buen inicio, con ataques rápidos hacia arriba, haciendo un desgaste importante arriba. Tenemos muchas cosas al debe, hay muchos aspectos que hay que mejorar, como el tener más control en los partidos”.

Pensando en los árabes

En cuanto al choque contra Palestino de este domingo, comentó que “el partido lo pienso con los jugadores que tengo. Desde el día que llegamos tenemos planes que estamos ejecutando. Queremos los mejor para el equipo”.

“Jugamos contra un muy buen rival que ha tenido buenas temporadas. Es de muchísimo peligro. Nos va a poner a prueba y nos va a exigir. Esperamos tener un buen encuentro”, subrayó.

A su vez, se refirió al regreso de los jugadores que integraron la nómina de Patricio Ormazábal en el Sudamericano Sub 20, entre ellos Marcelo Morales, Yahir Salazar, Darío Osorio y Lucas Assadi. “Los chicos llegaron bien. Se pusieron a trabajar con el resto del plantel muy bien. Estoy contento de que estén acá”.

“Tratamos de que vayan coordinando la idea del equipo, han trabajado muy bien y estoy contento de que estén acá. Osorio puede jugar de extremo e interior. Se han trabajado diferentes variantes y evalúo cambios de esquema dependiendo de lo que tenga a disposición. En principio me gustaría que la mayoría de Sub 20 se quedaran, quiero trabajar con gente que tiene mucho por dar”, agregó.

Además, respecto al estado físico de Nery Domínguez, defensor que ya se reintegró tras una molestia física que lo marginó del pasado fin de semana, el DT indicó que “Nery ha entrenado bien y es una buena noticia. Más que no tocar un equipo que gana, hay que adecuarse al partido y rival que tendrá en frente”.