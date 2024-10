Periodista argentino se suma a Luis Suárez y revela desconocidas historias de Marcelo Bielsa: “Se juntaba con la prensa”

El retiro de Luis Suárez de la Selección de Uruguay sigue generando reacciones, más aún después de sus incendiarias declaraciones en contra de Marcelo Bielsa. Según el ariete charrúa, el comportamiento del Loco en su labor como director técnico ha sido de indiferencia y de malos tratos con los jugadores y empleados del combinado oriental.

En ese contexto, las polémicas palabras del actual delantero del Inter Miami no dejaron indiferente a nadie en el fútbol sudamericano y provocaron una respuesta desde Argentina, una tierra en la que conocen de sobra el actuar del exseleccionador de la Albiceleste.

Por esta razón, Martín Liberman, reconocido periodista del país transandino, tuvo tiempo para referirse a las dos personalidades que tensionan el ambiente uruguayo en la previa de una nueva doble fecha FIFA. “Si yo tuviera un club de fútbol, al último técnico que contrato es a Marcelo Bielsa”, partió diciendo en un video publicado en la plataforma Tiktok. “Yo conocí a un Bielsa que recibía periodistas y charlaba mano a mano mirándote a la cara en el Hotel República. Había un Bielsa que se juntaba con la prensa y que daba entrevistas. Ahora habla de que hay ciertas cosas que hacer, pero acepta ser parte del sistema. Ponte de acuerdo Marcelito querido. Si eres parte del sistema, no lo escupas. Si te da asco la Conmebol y te da asco la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿Cómo haces para sentarte con el presidente a negociar un contrato de millones de dólares y le das la mano para trabajar? Estás cayendo en una contradicción evidente”, lanzó.

“Para mí, Bielsa es un producto de una gran invención periodística. No digo que no tenga cualidades, que seguro las tiene, pero está totalmente inflado. Es un hombre que ha ganado muy poco en 30 años de entrenador. Es el factótum del fracaso más grande de la Selección Argentina”, agregó.

Sin embargo, a pesar de las reconocidas desavenencias en contra de la figura del Loco, el periodista del país vecino también aprovechó de repasar al goleador histórico de la Celeste. “Lo de Suárez me pareció lamentable y bochornoso porque desde afuera no se opina. Suárez pudo decir todo esto que le molestaba de la Selección y de Bielsa desde adentro, más si ese hombre que tanto detesta le dio la posibilidad de despedirse con la cinta de capitán y un homenaje dentro del campo de juego. ¿Así le pagas? ¿Tirándole una montaña de estiércol y dejándole una bomba activada dentro de la Selección Uruguaya?”, criticó.

Para Liberman, los dardos de Pistolero cayeron en el momento y lugar equivocados. “Suárez debió haber llamado al presidente de la AUF y decirle que este tipo es imbancable, que los contamina, que no ayuda en nada y que los pibes no lo quieren. Construir puertas adentro, no destruir puertas afuera. Yo pienso como tú Suárez, pero me pregunto por qué generaste esa implosión”, cerró.

De cualquier forma, las reacciones del polémico periodista transandino se suman al candente ambiente de la preparación de Bielsa de cara a los dos partidos por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Con la controversia más viva que nunca y acusaciones sobre un camarín que no lo apoya, el entrenador deberá remar contra la corriente para apaciguar las críticas en los duelos frente a Perú, el 10 de octubre, y ante Ecuador, cinco días después.